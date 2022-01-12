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Суровый детектив расследует загадочные преступления в трейлере нового фильма лауреата «Оскара» Штефана Руцовицки «Хинтерленд: город грехов»

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Новости кино >>
12 января 2022
В сети появился трейлер детективного триллера «Хинтерленд: город грехов» режиссёра-лауреата «Оскара» за фильм «Фальшивомонетчики» Штефана Руцовицки.


На город обрушивается серия загадочных жестоких убийств, которые расследует суровый детектив-одиночка Петер Перг. Следуя за мистически неуловимым серийным убийцей, он узнает в жертвах своих бывших сослуживцев. Кто этот безумец и какие демоны им движут?

Главные роли в фильме сыграли Муратан Муслу, Макс фон дер Грёбен, Лив Лиза Фрис, Марк Лимпач, Маттиас Швайгхёфер, Маргарет Тизель, Аарон Фриш, Стипе Эрцег и другие.

Суровый детектив расследует загадочные преступления в трейлере нового фильма лауреата «Оскара» Штефана Руцовицки «Хинтерленд: город грехов»

«Мы называем наш проект «цифровой версией «Кабинета доктора Калигари», поскольку это мир, созданный с применением экспрессионистских искажений, — рассказал Штефан Рузовицки. — Мир, в котором наш главный герой Петер Перг, преследуемый призраками своего прошлого, пытается найти себя в Вене, ставшей для него совершенно чужой».

В российский прокат «Хинтерленд: город грехов» выйдет 3 февраля.
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фильмы
Хинтерленд: город грехов

фотографии >>
Суровый детектив расследует загадочные преступления в трейлере нового фильма лауреата «Оскара» Штефана Руцовицки «Хинтерленд: город грехов» фотографии
Суровый детектив расследует загадочные преступления в трейлере нового фильма лауреата «Оскара» Штефана Руцовицки «Хинтерленд: город грехов» фотографии
Суровый детектив расследует загадочные преступления в трейлере нового фильма лауреата «Оскара» Штефана Руцовицки «Хинтерленд: город грехов» фотографии
Суровый детектив расследует загадочные преступления в трейлере нового фильма лауреата «Оскара» Штефана Руцовицки «Хинтерленд: город грехов» фотографии
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