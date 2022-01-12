Суровый детектив расследует загадочные преступления в трейлере нового фильма лауреата «Оскара» Штефана Руцовицки «Хинтерленд: город грехов»

В сети появился трейлер детективного триллера «Хинтерленд: город грехов
» режиссёра-лауреата «Оскара» за фильм «Фальшивомонетчики
» Штефана Руцовицки
.
На город обрушивается серия загадочных жестоких убийств, которые расследует суровый детектив-одиночка Петер Перг. Следуя за мистически неуловимым серийным убийцей, он узнает в жертвах своих бывших сослуживцев. Кто этот безумец и какие демоны им движут?
Главные роли в фильме сыграли Муратан Муслу
, Макс фон дер Грёбен
, Лив Лиза Фрис
, Марк Лимпач
, Маттиас Швайгхёфер
, Маргарет Тизель
, Аарон Фриш
, Стипе Эрцег
и другие.
«Мы называем наш проект «цифровой версией «Кабинета доктора Калигари», поскольку это мир, созданный с применением экспрессионистских искажений
, — рассказал Штефан Рузовицки. — Мир, в котором наш главный герой Петер Перг, преследуемый призраками своего прошлого, пытается найти себя в Вене, ставшей для него совершенно чужой
».
В российский прокат «Хинтерленд: город грехов
» выйдет 3 февраля.
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