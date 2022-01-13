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«Власть пса» и «Дом Gucci» лидируют по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США

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13 января 2022
Объявлены имена претендентов на ежегодную премию Гильдии актеров США, 28-я церемония вручения которой состоится 27 февраля в Санта-Монике. Лидерами по количеству номинаций среди художественных фильмов стали ленты «Власть пса» и «Дом Gucci», заявленные сразу в трех категориях. В телевизионных категориях лидируют сериалы «Тед Лассо» и «Наследники» с пятью упоминаниями и «Мейр из Исттауна», «Утреннее шоу» и «Игра в кальмара» с четырьмя.

«Власть пса» и «Дом Gucci» лидирую по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci», режиссер Ридли Скотт

За звание исполнительницы лучшей женской роли в фильме претендуют Джессика ЧестейнГлаза Тэмми Фэй»), Леди Гага («Дом Gucci»), Николь КидманБыть Рикардо»), Дженнифер ХадсонРеспект») и Оливия КолманНезнакомая дочь»). В аналогичной мужской категории борются Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Дензел ВашингтонТрагедия Макбета»), Эндрю ГарфилдТик-тик, бум!»), Уилл СмитКороль Ричард») и Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).

На награду за лучший актерский состав претендуют полнометражные ленты «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Дом Gucci», «Король Ричард» и «Не смотрите наверх», драматические сериалы «Игра в кальмара», «Наследники», «Рассказ служанки», «Утреннее шоу» и «Шершни», а также комедийные проекты «Великая», «Хитрости», «Метод Комински», «Тед Лассо» и «Убийства в одном здании».

«Власть пса» и «Дом Gucci» лидирую по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США
фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх», режиссер Адам МакКей

Персонально за работу над главными ролями в драматических сериалах могут отметить Чон Хо Ён («Игра в кальмара»), Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки») и Сару Снук («Наследники») среди женщин и Джереми Стронг, Киран Калкин и Брайан Кокс («Наследники»), Ли Чжон Джэ («Игра в кальмара») и Билли Крадап («Утреннее шоу») среди мужчин. На награды за работу в комедийных шоу претендуют Майкл Дуглас («Метод Комински»), Бретт Голдстин и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Стив Мартин и Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), а также Эль Фаннинг («Великая»), Сандра ОКафедра»), Джин Смарт («Хитрости») и Джуно Темпл и Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»).

Гильдия актеров США — крупнейшее профессиональное сообщество, в состав которого входит свыше 150 тысяч представителей индустрии кино, телевидения и радио. Многие из них являются членами Американской Киноакадемии, поэтому по результатам премии Гильдия актеров обычно предсказывают итоги «Оскара».
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персоны
Хавьер БардемДензел ВашингтонЛеди ГагаЭндрю ГарфилдБретт ГолдстинМайкл ДугласКирэн КалкинБенедикт КамбербэтчНиколь КидманБрайан КоксОливия КолманБилли КрадапСтив МартинЭлизабет МоссСандра ОДжин СмартУилл СмитСара СнукДжереми СтронгДжейсон СудейкисДжуно ТемплРиз УизерспунХанна УэддингхэмЭль ФаннингДженнифер ХадсонЧон Хо ЁнДжессика ЧестейнЛи Чжон ДжэМартин ШортДженнифер Энистон
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