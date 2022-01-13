«Власть пса» и «Дом Gucci» лидируют по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США

Объявлены имена
претендентов
на ежегодную премию Гильдии актеров США, 28-я церемония вручения которой состоится 27 февраля в Санта-Монике. Лидерами по количеству номинаций среди художественных фильмов стали ленты «
Власть пса
» и «
Дом Gucci
», заявленные сразу в трех категориях. В телевизионных категориях лидируют сериалы «
Тед Лассо
» и «
Наследники
» с пятью упоминаниями и «
Мейр из Исттауна
», «
Утреннее шоу
» и «
Игра в кальмара
» с четырьмя.
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci», режиссер Ридли Скотт
За звание исполнительницы лучшей женской роли в фильме претендуют
Джессика Честейн
(«
Глаза Тэмми Фэй
»),
Леди Гага
(«Дом Gucci»),
Николь Кидман
(«
Быть Рикардо
»),
Дженнифер Хадсон
(«
Респект
») и
Оливия Колман
(«
Незнакомая дочь
»). В аналогичной мужской категории борются
Хавьер Бардем
(«Быть Рикардо»),
Дензел Вашингтон
(«
Трагедия Макбета
»),
Эндрю Гарфилд
(«
Тик-тик, бум!
»),
Уилл Смит
(«
Король Ричард
») и
Бенедикт Камбербэтч
(«Власть пса»).
На награду за лучший актерский состав претендуют полнометражные ленты «
Белфаст
», «
CODA: Ребенок глухих родителей
», «Дом Gucci», «Король Ричард» и «
Не смотрите наверх
», драматические сериалы «Игра в кальмара», «Наследники», «
Рассказ служанки
», «Утреннее шоу» и «
Шершни
», а также комедийные проекты «
Великая
», «
Хитрости
», «
Метод Комински
», «Тед Лассо» и «
Убийства в одном здании
».
фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх», режиссер Адам МакКей
Персонально за работу над главными ролями в драматических сериалах могут отметить
Чон Хо Ён
(«Игра в кальмара»),
Дженнифер Энистон
и
Риз Уизерспун
(«Утреннее шоу»),
Элизабет Мосс
(«Рассказ служанки») и
Сару Снук
(«Наследники») среди женщин и
Джереми Стронг
,
Киран Калкин
и
Брайан Кокс
(«Наследники»),
Ли Чжон Джэ
(«Игра в кальмара») и
Билли Крадап
(«Утреннее шоу») среди мужчин. На награды за работу в комедийных шоу претендуют
Майкл Дуглас
(«Метод Комински»),
Бретт Голдстин
и
Джейсон Судейкис
(«Тед Лассо»),
Стив Мартин
и
Мартин Шорт
(«Убийства в одном здании»), а также
Эль Фаннинг
(«Великая»),
Сандра О
(«
Кафедра
»),
Джин Смарт
(«Хитрости») и
Джуно Темпл
и
Ханна Уэддингхэм
(«Тед Лассо»).
Гильдия актеров США — крупнейшее профессиональное сообщество, в состав которого входит свыше 150 тысяч представителей индустрии кино, телевидения и радио. Многие из них являются членами Американской Киноакадемии, поэтому по результатам премии Гильдия актеров обычно предсказывают итоги «Оскара».
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