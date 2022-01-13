Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте

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Сериал «Великия» продлен на третий сезон

Эль Фаннинг и Николас Холт вернутся в Российскую Империю

13 января

«Власть пса» и «Дом Gucci» лидируют по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США

В телевизионных категориях больше всего упоминаний у сериалов «Тед Лассо» и «Наследники»