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Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте

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13 января 2022
Премьера психоделического триллера «Бег улиток», в котором Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли, состоится 19 января в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба сервиса.

Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
фото: Онлайн-кинотеатр KION

Сюжет картины разворачивается в двух параллельных реальностях, в каждой из которых живет отдельный персонаж Дарьи Урсуляк. В одной из них это социальный работник в кризисном центре, мягкая, жертвенная девушка, в другой — дерзкая, идущая напролом журналистка. Точкой пересечения двух героинь станет история девочки-подростка, которая окажется жертвой насилия и попадет в кризисный центр. Журналистка будет расследовать ее дело, а соцработник пытаться помочь девочке психологически, но от эмоционального и физического перенапряжения у нее случится инсульт, после которого появятся провалы в памяти. Муж-ученый попытается вылечить жену при помощи яда улиток.

Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
фото: Онлайн-кинотеатр KION

«Это совершенно безумная история, где можно было попробовать буквально все. Меня она просто поразила уровнем профессиональных задач. Это и триллер, и драма. Здесь есть эротика, погони, драки, погружения на глубину и самые кромешные состояния. При этом были созданы два совершенно разных киноповествования, с разной картинкой, атмосферой, динамикой и музыкой», – рассказывает актриса Дарья Урсуляк. «Это сериал для очень искушенного зрителя, для тех, кто способен к погружению в сложную структуру вариаций реальности и кому интересно, как устроено человеческое сознание. Мне пришлось играть сразу два разных амплуа — главного редактора и следователя полиции. К тому же на этом проекте впервые в моей актерской фильмографии случилась эротическая сцена с женщиной, что стало для меня определенным вызовом», — добавляет Любовь Толкалина.

Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
фото: Онлайн-кинотеатр KION

Помимо нетривиального сюжета сериал работает с актуальной социальной повесткой — темами абьюза и проработки детских травм. Участие в проекте приняли Полина Шеповалова, Сергей Уманов, Кирилл Жандаров, Валерий Панков, Евгений Санников, Василий Башмаков, Любовь Константинова, Екатерина Кукуй, Юрий Насонов и другие актеры. Режиссером выступил Стас Иванов, поставивший сериал «Немцы» по одноименному роману Александра Терехова.
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Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
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