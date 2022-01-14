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Режиссеру «Свиньи» Майклу Сарноски предложили спин-офф «Тихого места»

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Новости кино >>
14 января 2022
Найдена замена Джеффу Николсу, расставшемуся осенью 2021 года с грядущим спин-оффом «Тихого места» Джона Красински. Согласно Deadline, режиссерское кресло займет Майкл Сарноски, обративший на себя внимание дебютной драмой «Свинья» с Николасом Кейджем.

Режиссеру «Свиньи» Майклу Сарноски предложили спин-офф «Тихого места»
фото: gamerant.com

В случае успешных переговоров Сарноски не только поставит фильм, но и напишет к нему сценарий. Продюсерская команда состоит из Майкла Бэя, Эндрю Форма, Брэда Фуллера и самого Красински. Детали сюжета держатся в секрете.

Сарноски за режиссерский дебют получил награду Национального совета кинокритиков США, его лента была номинирована на премию «Готэм» как лучший фильм, а сценарий — на «Независимый дух».
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