Режиссеру «Свиньи» Майклу Сарноски предложили спин-офф «Тихого места»

Найдена замена Джеффу Николсу
, расставшемуся осенью 2021 года с грядущим спин-оффом «Тихого места
» Джона Красински
. Согласно Deadline
, режиссерское кресло займет Майкл Сарноски, обративший на себя внимание дебютной драмой «Свинья
» с Николасом Кейджем
.
В случае успешных переговоров Сарноски не только поставит фильм, но и напишет к нему сценарий. Продюсерская команда состоит из Майкла Бэя
, Эндрю Форма, Брэда Фуллера и самого Красински. Детали сюжета держатся в секрете.
Сарноски за режиссерский дебют получил награду Национального совета кинокритиков США, его лента была номинирована на премию «Готэм» как лучший фильм, а сценарий — на «Независимый дух».
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