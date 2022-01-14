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Эйса Баттерфилд и Наталия Дайер сыграют в хоррор-триллере

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14 января 2022
Эйса Баттерфилд и Наталия Дайер получили главные роли в хоррор-триллере «Все развлечения и игры» (All Fun and Games), уверяет THR.

Зрителей ожидает история группы братьев и сестер, вовлеченных в детскую игру с демоническим уклоном.

Эйса Баттерфилд и Наталия Дайер сыграют в хоррор-триллере
фото: deadline.com

За производство картины отвечают продюсерская студия Энтони и Джо Руссо AGBO и компания Anton. Последняя полностью профинансирует фильм. Режиссерское кресло поделят между собой дебютанты Эри Коста и Эрен Селебоглу, написавшие сценарий по оригинальной идее Джея Джея Брайдера, приобретенной AGBO.

Старт основных съемок намечен на конец марта. Братья Руссо числятся исполнительными продюсерами.
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