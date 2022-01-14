«Переводчик» Гая Ричи с Джейком Джилленхолом обзавелся российским сопродюсером в лице Кинопоиска

Новый фильм Гая Ричи
с рабочим названием «Переводчик» с Джейком Джилленхолом
в главной роли получил российского сопродюсера в лице Кинопоиска, который также выступит дистрибьютором всех прав на картину в РФ и СНГ. MGM в ответе за выход ленты в США, а Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке, уточняет пресс-служба сервиса.
События «Переводчика» развернутся в Афганистане, а в центре сюжета окажутся американский военный и местный переводчик. Служба сержанта Джона Кинли подходит к концу, и в один из последних дней в Афганистане он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед. Их группа попадает под обстрел, и только Кинли с Ахмедом удается уйти с места нападения живыми. Сержант ранен, и Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает ему добраться до границы и безопасной территории.
Съемки новой работы Ричи стартуют 24 января. Первые съемочные дни пройдут в Испании. За производство отвечают компании STX и Toff Guys. Сценарий написали Айван Аткинсон и Марн Дэвис. Кинопоиск получил права на показ фильма в кинотеатрах, в формате digital и на ТВ.
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