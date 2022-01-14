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Вампиры, стимпанк и Данила Козловский: опубликован трейлер «Караморы»

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14 января 2022
В сети появился официальный трейлер первого сериала Данилы Козловского «Карамора», который выйдет 20 января эксклюзивно на Start.



В центре событий — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Несмотря на то, что за основу «Караморы» взят одноименный рассказ Максима Горького, у главного героя нет прототипов. «Ну, допустим, есть Богров — это реальный персонаж в банде Караморы. Сам Карамора — герой вымышленный, некий собирательный образ революционера начала XX века, двойной агент», — рассказал Козловский.

Вампиры, стимпанк и Данила Козловский: опубликован трейлер «Караморы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В сериале, помимо исполнителя титульной роли, сыграли Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарёв, Один Ланд Байрон, Евгений Шварц и другие актеры.

По словам автора идеи и сценария Александра Фомина, «вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен. Изучая историю Российской империи, мы видим одни и те же фамилии (Шереметьевы, Юсуповы, Голицыны, Лопухины, Разумовские и т.д.), будут меняться лишь инициалы. Одни и те же древние роды веками вершили судьбу людей. Вампир обаятелен, как обаятельна наша дворянская культура. В этом состоит трагическое противоречие: да, мы знаем, что изящные усадьбы обеспечивались бесправным трудом крепостных, но как же они чертовски красивы и притягательны».

Вампиры, стимпанк и Данила Козловский: опубликован трейлер «Караморы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Для Фомина это первая работа в качестве автора, оригинальный сценарий он начал писать еще в 2014 году. Филолог-историк и режиссер по образованию еще в студенческие годы увлекся эпохой Серебряного века.

«"Карамора" — это скорее сказка или миф о той эпохе. Я постарался переплести между собой сюжеты из истории, литературы того времени и абсолютный вымысел, приправив изрядной долей гротеска и иронии. Для знакомого с историей зрителя сюжет "Караморы" станет своеобразной игрой, где приятно и весело находить отсылки. Те же, кто не так хорошо знаком с этим удивительным периодом, я надеюсь, полюбят эпоху Серебряного века так же, как и я», — добавил сценарист.

Вампиры, стимпанк и Данила Козловский: опубликован трейлер «Караморы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Съемки проходили с августа 2019-го по январь 2021-го примерно в 200 различных локациях: в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье. В роскошных усадьбах, ставших музеями, и в полуразрушенных заброшенных особняках, на натуре и в павильонах. Для съемок восьмисерийного масштабного триллера понадобилось 120 рабочих смен, было задействовано более 150 актеров, для которых изготовили около 700 оригинальных костюмов.

Образ главного героя создавался по канонам того времени. «Свитер связан по реальным свитерам моряков, шинель — тоже из документальных фото. Они "заходят", потому что история материальной культуры циклична, я специально отбирал вечные вещи, вечные фактуры и силуэты. Кожа, сукно, пряжа — это может быть и средневековый бунтарь, и современный "плохой парень", и анархист из 1910-х. Данила настолько вжился в эти костюмы, что другим лично мне сложно будет представить его еще долгое время», — поделился художник по костюмам Марк Ли.
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Вампиры, стимпанк и Данила Козловский: опубликован трейлер «Караморы» фотографии
Вампиры, стимпанк и Данила Козловский: опубликован трейлер «Караморы» фотографии
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