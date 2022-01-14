Вампиры, стимпанк и Данила Козловский: опубликован трейлер «Караморы»

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В конкурс короткого метра Берлинале включены две работы из России

14 января

«Переводчик» Гая Ричи с Джейком Джилленхолом обзавелся российским сопродюсером в лице Кинопоиска

Сервис также выступит дистрибьютором всех прав на картину в РФ и СНГ