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В конкурс короткого метра Берлинале включены две работы из России

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14 января 2022
В программу короткого метра 72-го Берлинского международного кинофестиваля включены два российских фильма. Это игровой «Трэп» Анастасии Вебер и документальный Haulout Евгении и Максима Арбугаевых. Список участников конкурса короткометражных работ опубликован на сайте Берлинале.

В конкурс короткого метра Берлинале включены две работы из России
фото: кадр из фильма «Трэп»

«Трэп» — это дипломная работа выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино, снятая при участии Литвы. Анастасия Вебер не только поставила ленту, но также написала сценарий и выступила продюсером. Картина посвящена образу жизни и манере экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. Haulout представляет собой копродукцию Великобритании и России, а Максим Арбугаев получил известность благодаря неигровой работе «Генезис 2.0».

В международный конкурс короткого метра Берлинале попала 21 лента. Жюри Berlinale Shorts на сей раз состоит из итальянского художника и режиссера Розы Барба, индийской постановщицы Паял Кападия и немецкого журналиста Райнхарда В. Вольфа, курирующего программы кино и медиа-искусства.
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