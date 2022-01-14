В конкурс короткого метра Берлинале включены две работы из России

«Трэп» — это дипломная работа выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино, снятая при участии Литвы. Анастасия Вебер не только поставила ленту, но также написала сценарий и выступила продюсером. Картина посвящена образу жизни и манере экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. Haulout представляет собой копродукцию Великобритании и России, а Максим Арбугаев получил известность благодаря неигровой работе «Генезис 2.0».
В международный конкурс короткого метра Берлинале попала 21 лента. Жюри Berlinale Shorts на сей раз состоит из итальянского художника и режиссера Розы Барба, индийской постановщицы Паял Кападия и немецкого журналиста Райнхарда В. Вольфа, курирующего программы кино и медиа-искусства.
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