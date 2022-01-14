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Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о»

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Новости кино >>
14 января 2022
Вышел минутный трейлер «Ину-о» — нового аниме Массаки Юасы, чья премьера состоялась 10 сентября прошлого года на Венецианском кинофестивале. Премьера в Японии и некоторых европейских странах запланирован на лето 2022-го.



XIV век, период Муромати — время политической нестабильности в Японии. Ину-о — юноша диковинной внешности, которого взрослые заставляют скрывать каждый милиметр тела под одеждой, а лицо — за маской. Однажды молодой танцор знакомится с незрячим музыкантом Томоной, который играет на биве. Вместе они становятся отличным тандемом, который добивается небывалой славы. В процессе Ику-о становится все красивее и красивее, но им с Томоной еще только предстоит узнать, почему они родились такими — и как снять проклятие.

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Музыкальное аниме Масааки Юасы основано на романе Хидэо Фуракавы «История дома Тайра», который лег в основу одноименного сериала. Оба произвела студия Science SARU, основанная Юасой, однако многосерийная версия ближе к первоисточнику и сюжету XII века, который адаптировал для современности Фуракава. В послужном списке Юасы — «Игра разума», «Пинг-понг», «Человек-дьявол: Плакса» и «Руки прочь от кинокружка!» (читать подробнее).

Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о»

Сначала «Ину-о» показали в Венеции и на смотре в Токио, а в конце октября он получил спецприз Международного фестиваля анимации в Пучхоне.
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Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о» фотографии
Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о» фотографии
Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о» фотографии
Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о» фотографии
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