Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о»

анонс

Это «Страна Саша» Юлии Трофимовой, «Трэп» Анастасии Вебер и Haulout Евгении и Максима Арбугаевых

В программы Берлинале включены три работы из России

14 января

«Переводчик» Гая Ричи с Джейком Джилленхолом обзавелся российским сопродюсером в лице Кинопоиска

Сервис также выступит дистрибьютором всех прав на картину в РФ и СНГ