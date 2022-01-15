Назови меня своим именем: новый трейлер музыкального аниме Масааки Юасы «Ину-о»

Вышел минутный трейлер «Ину-о
» — нового аниме Массаки Юасы
, чья премьера состоялась 10 сентября прошлого года на Венецианском кинофестивале. Премьера в Японии и некоторых европейских странах запланирован на лето 2022-го.
XIV век, период Муромати — время политической нестабильности в Японии. Ину-о — юноша диковинной внешности, которого взрослые заставляют скрывать каждый милиметр тела под одеждой, а лицо — за маской. Однажды молодой танцор знакомится с незрячим музыкантом Томоной, который играет на биве. Вместе они становятся отличным тандемом, который добивается небывалой славы. В процессе Ику-о становится все красивее и красивее, но им с Томоной еще только предстоит узнать, почему они родились такими — и как снять проклятие.
Читать
«История дома Тайра» и другие отличные аниме 2021
Музыкальное аниме Масааки Юасы основано на романе Хидэо Фуракавы
«История дома Тайра», который лег в основу одноименного
сериала. Оба произвела студия Science SARU
, основанная Юасой, однако многосерийная версия ближе к первоисточнику и сюжету XII века, который адаптировал для современности Фуракава. В послужном списке Юасы — «Игра разума
», «Пинг-понг
», «Человек-дьявол: Плакса
» и «Руки прочь от кинокружка!
» (читать подробнее
).
Сначала «Ину-о» показали в Венеции и на смотре в Токио, а в конце октября он получил
спецприз Международного фестиваля анимации в Пучхоне.
обсуждение >>