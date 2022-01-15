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Скончался оператор фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...» Борис Брожовский

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Новости кино >>
15 января 2022
В пятницу, 14 января, на 87-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ, оператор Борис Брожовский. Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его супруга Нина Попова.

Скончался оператор фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...» Борис Брожовский
фото: facebook.com

«Не стало моего мужа, замечательного человека, друга! Кинооператор, снявший более 40 фильмов. "Холодное лето пятьдесят третьего", "Спорт, спорт, спорт" и много-много других... Тяжело очень... Борис Брожовский», — написала актриса.

Борис Львович родился 26 июля 1935-го. В 1959-м окончил ВГИК, а через год был принят на киностудию «Мосфильм», где проработал всю жизнь. В 1989-м удостоен Государственной премии СССР за картину «Холодное лето пятьдесят третьего...». Всего на счету мастера 32 картины, включая фильмы «Таинственная стена», «Алмазы для Марии», «Ты иногда вспоминай», «Предварительное расследование», «Николай Вавилов», «Мигранты», «Увидеть Париж и умереть», «Сны» и «Черная вуаль».
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обсуждение >>
№ 2
Круэлла1982   15.01.2022 - 14:48
уходящая натура читать далее>>
№ 1
Полина Форкина (Москва)   15.01.2022 - 14:35
Замечательный был оператор, по-настоящему талантливый человек. Очень жаль, что он ушел из жизни... Зато он подарил нам потрясающие работы, которые мы еще долго будет пересматривать! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Борис БрожовскийНина Попова
фильмы
Алмазы для МарииМигрантыНиколай ВавиловПредварительное расследованиеСныСпорт, спорт, спортТаинственная стенаТы иногда вспоминайУвидеть Париж и умеретьХолодное лето пятьдесят третьего...Черная вуаль

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