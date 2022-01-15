Скончался оператор фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...» Борис Брожовский

В пятницу, 14 января, на 87-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ, оператор Борис Брожовский
. Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
его супруга Нина Попова
.
«Не стало моего мужа, замечательного человека, друга! Кинооператор, снявший более 40 фильмов. "Холодное лето пятьдесят третьего", "Спорт, спорт, спорт" и много-много других... Тяжело очень... Борис Брожовский», —
написала актриса.
Борис Львович
родился 26 июля 1935-го. В 1959-м окончил ВГИК, а через год был принят на киностудию «Мосфильм», где проработал всю жизнь. В 1989-м удостоен Государственной премии СССР за картину «Холодное лето пятьдесят третьего...». Всего на счету мастера 32 картины, включая фильмы «Таинственная стена
», «Алмазы для Марии
», «Ты иногда вспоминай
», «Предварительное расследование
», «Николай Вавилов
», «Мигранты
», «Увидеть Париж и умереть
», «Сны
» и «Черная вуаль
».
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