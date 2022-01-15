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Не стало режиссера картины «37°2 по утрам» Жан-Жака Бенекса

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Новости кино >>
15 января 2022
Не стало одного из ярких представителей необарокко, известного французского режиссера, сценариста и продюсера Жан-Жака Бенекса. Ему было 75 лет. Кинематографист скончался 13 января в своем парижском доме после продолжительной болезни, уточняет телеканал France24.

Не стало режиссера картины «37°2 по утрам» Жан-Жака Бенекса
фото: m.imdb

Бенекс родился в Париже 8 октября 1946 года в семье директора страховой компании. Учился в лицеях Карнол и Кондорсе в Париже. Изучал медицину в колледже. В 1968-м пытался поступить в Парижский Институт кинематографии, но провалился на вступительных экзаменах. С 1969-го начал работать в кино, был ассистентом Рене Клемана, Клода Берри и Клода Зиди.

В 1978-м представил короткометражку «Собака месье Мишеля», получившую главный приз на фестивале в Трувиле. В 1981-м снял первый полнометражный фильм «Дива», получивший четыре премии «Сезар». В 1987-м вышла его культовая картина «37°2 по утрам», удостоенная Гран-при кинофестиваля в Монреале и номинированная на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».


С мастером работали такие звезды французского кино, как Жерар Депардье, Беатрис Даль, Ив Монтан и Ришар Боренже. Всего за свою жизнь Бенекс успел поставить 14 работ, включая ленты «Луна в сточной канаве», «Розалина и её львы», «ИП 5: остров толстокожих» и «Приключения трупа». Снял около 30 рекламных роликов. В 2016-м возглавлял жюри XIX Токийского международного кинофестиваля. Был президентом Ассоциации писателей, режиссеров и продюсеров.
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№ 1
Полина Форкина (Москва)   15.01.2022 - 14:32
Да, очень жаль конечно(( это печальные новости.. Еще возраст позволял пожить, всего то 75 лет было режиссеру. Но спасибо ему за потрясающие картины! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Не стало режиссера картины «37°2 по утрам» Жан-Жака Бенекса фотографии
«37°2 по утрам»
«37°2 по утрам»
Не стало режиссера картины «37°2 по утрам» Жан-Жака Бенекса фотографии
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