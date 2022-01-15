Не стало режиссера картины «37°2 по утрам» Жан-Жака Бенекса

Не стало одного из ярких представителей необарокко, известного французского режиссера, сценариста и продюсера Жан-Жака Бенекса
. Ему было 75 лет. Кинематографист скончался 13 января в своем парижском доме после продолжительной болезни, уточняет телеканал France24
.
Бенекс родился в Париже 8 октября 1946 года в семье директора страховой компании. Учился в лицеях Карнол и Кондорсе в Париже. Изучал медицину в колледже. В 1968-м пытался поступить в Парижский Институт кинематографии, но провалился на вступительных экзаменах. С 1969-го начал работать в кино, был ассистентом Рене Клемана
, Клода Берри
и Клода Зиди
.
В 1978-м представил короткометражку «Собака месье Мишеля», получившую главный приз на фестивале в Трувиле. В 1981-м снял первый полнометражный фильм «Дива
», получивший четыре премии «Сезар». В 1987-м вышла его культовая картина «37°2 по утрам
», удостоенная Гран-при кинофестиваля в Монреале и номинированная на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
С мастером работали такие звезды французского кино, как Жерар Депардье
, Беатрис Даль
, Ив Монтан
и Ришар Боренже
. Всего за свою жизнь Бенекс успел поставить 14 работ, включая ленты «Луна в сточной канаве
», «Розалина и её львы
», «ИП 5: остров толстокожих
» и «Приключения трупа
». Снял около 30 рекламных роликов. В 2016-м возглавлял жюри XIX Токийского международного кинофестиваля. Был президентом Ассоциации писателей, режиссеров и продюсеров.
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