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Светлана Ходченкова скрывает тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя»

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Новости кино >>
15 января 2022
В сети появился первый трейлер психологического триллера Веты Гераськиной «Другое имя», который кинопрокатная компания «Белые ночи» выпустит в широкий прокат 3 февраля.



По сюжету Лиза в исполнении Светланы Ходченковой живет в мире «премиум класса»: ее дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств, в их с мужем (Якоб Диль) загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из ее прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо.

«С одной стороны, это хладнокровный триллер с детективной составляющей, погружающий нас в мир порока, насилия, опасных страстей. С другой — это нежная история становления женщины. Это не сентиментальное повествование, а динамичное погружение в полный спектр человеческих чувств», — делится режиссер Вета Гераськина.

Светлана Ходченкова скрывает тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя»

Ходченкова впервые выступила как продюсер фильма совместно с Катериной Михайловой, Константином Фамом и Оксаной Шаламановой.

«Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы эта роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня», — рассказала актриса.
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обсуждение >>
№ 1
Полина Форкина (Москва)   15.01.2022 - 14:33
ооо, Ходченкова в новом фильме! Это супер, давно ее не было видно! Очень даже заинтересовал сюжет, любопытно будет взглянуть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Светлана Ходченкова скрывает тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя» фотографии
Светлана Ходченкова скрывает тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя» фотографии
Светлана Ходченкова скрывает тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя» фотографии
Светлана Ходченкова скрывает тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя» фотографии
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