Светлана Ходченкова скрывает тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя»

В сети появился первый трейлер психологического триллера Веты Гераськиной
«Другое имя
», который кинопрокатная компания «Белые ночи» выпустит в широкий прокат 3 февраля.
По сюжету Лиза в исполнении Светланы Ходченковой
живет в мире «премиум класса»: ее дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств, в их с мужем (Якоб Диль
) загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из ее прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо.
«С одной стороны, это хладнокровный триллер с детективной составляющей, погружающий нас в мир порока, насилия, опасных страстей. С другой — это нежная история становления женщины. Это не сентиментальное повествование, а динамичное погружение в полный спектр человеческих чувств», —
делится режиссер Вета Гераськина.
Ходченкова впервые выступила как продюсер фильма совместно с Катериной Михайловой
, Константином Фамом
и Оксаной Шаламановой.
«Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы эта роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня», —
рассказала актриса.
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