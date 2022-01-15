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Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»

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15 января 2022
Озвучены планы НТВ на зиму и весну наступившего года. Согласно пресс-службе телеканала, зрителей ожидают остросюжетные сериалы, среди которых комедийные и приключенческие детективы, драмы, исторические картины, адаптации зарубежных проектов и продолжения популярных сериалов.

Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Зимой стартует новый сезон детектива «Невский» с подзаголовком «Охота на Архитектора», где главный герой – майор Павел Семёнов (Антон Васильев) – окажется под подозрением в том, что он Архитектор. Одним их главных событий пятого сезона станет возвращение ключевого героя. В новом сезоне исторического детектива «Алекс Лютый» – «Дело Шульца» – действие развернется вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева (Антон Хабаров), который, расследуя дело об убийстве девушки, выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца, проводившего во время войны опыты над заключенными.

Также среди продолжений любимых сериалов – второй сезон детектива «Первый отдел». Главному герою – Юрию Брагину (Иван Колесников) – начинают поступать угрозы, а после и вовсе совершают покушение на его жизнь. Брагина переводят в другое подразделение, и он возвращается в Санкт-Петербург. А оперативник Андрей Кораблёв (Сергей Жарков) во втором сезоне приключенческого детектива «Дельфин» решит остаться в родном городе, чтобы разобраться, кто же на самом деле тот самый загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион. А помогать ему в этом деле будет верный друг, дельфин Василиса, который после ранения и реабилитации в селекционном центре все-таки вернется в море.

«Золото»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Среди новинок – остросюжетный детектив «Золото» с Евгением Дятловым и Ильёй Антоненко. В этой адаптации популярного французского сериала Ouro стажировка студента геофака МГУ Гоши Ожегова в малоизученном районе Восточной Сибири резко обрывается. И теперь, чтобы получить диплом геолога, ему нужно придумать новый проект, который устроит ректорат. Но для этого нужно наладить отношения с местным авторитетом Антоном – незаконной, но единственной реальной властью в этих местах. А еще Дятлов появится в остросюжетной драме «Акула», где его герой, начальник УгРо Александр Кулаков по прозвищу Акула, окажется по обе стороны добра и зла – полиции и бандитов. Ему предстоит пройти долгий путь, чтобы искупить ошибки прошлого, попытаться выжить и спасти свою семью, и найти выход из, казалось бы, безнадежной ситуации. В центре сюжета остросюжетного детектива «Полицейское братство» – современные старики-разбойники: авторитет Гарин, честный следователь Шавырин, известный писатель Незабудкин и полковник полиции Тарасов, роли которых исполнили Алексей Нилов, Александр Половцев, Сергей Селин и Андрей Федорцов.

Одна из главных премьер этого телесезона – остросюжетная драма «Немцы», экранизация одноимённого романа писателя Александра Терехова. В центре истории – честный журналист и писатель, взгляды которого всегда были слишком оппозиционны для газеты и города, в котором он живёт. Но на фоне потери работы, долгов по ипотеке и проблем с дочерью он решает перейти на ту сторону, с которой всегда боролся, но где платят большие деньги. Он устраивается пресс-атташе администрации города: это влечет за собой череду событий, с которыми герой старается также честно справляться, но границы между хорошим и плохим, правдой и ложью начинают быстро стираться.

Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Комедийный детектив «Вспышка» – история о двух противоположностях: гениальный раздолбай Григорий Малинин, фотограф по прозвищу Пыха и трудолюбивый недотёпа, молодой следователь Сева Пашин, роли которых исполнили Иван Охлобыстин и Григорий Некрасов. Они становятся напарниками: благодаря поддержке Пыхи, его опыту и наблюдательности, Сева раскрывает сложные преступления. А детективная драма «Агентство "Справедливость"» расскажет о «профессионалах» правосудия, которые от него же и пострадали: бывший судья, бывший следователь, бывший эксперт-криминалист и лишенная статуса адвоката красотка объединятся в неформальное агентство «Справедливость», чтобы помочь друг другу и людям найти справедливость и наказать зло.

Главного героя детектива «Чингачгук», оперативника небольшого городка Илью Чугунова (Владимир Епифанцев), получившего своё прозвище за немногословность, навыки следопыта и любовь к творчеству Фенимора Купера, переводят в простые участковые. К его рядовым проблемам прибавляется новая – убийства молодых девушек, характерные особенности которых говорят опытному Чингачгуку о том, что это дело рук настоящего маньяка. На свой страх и риск он начинает собственное расследование: в поисках серийного убийцы пересекает город и окрестности вдоль и поперек на своем бравом коне по кличке Фома.
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Илья АнтоненкоАнтон ВасильевЕвгений ДятловВладимир ЕпифанцевСергей ЖарковИван КолесниковГригорий НекрасовАлексей НиловИван ОхлобыстинАлександр ПоловцевСергей СелинАлександр Терехов (IV)Андрей ФедорцовАнтон Хабаров
фильмы
Агентство "Справедливость"АкулаАлекс ЛютыйАлекс Лютый. Дело ШульцаВспышкаДельфинДельфин-2ЗолотоНевскийНевский. Охота на АрхитектораНемцыПервый отделПервый отдел-2Полицейское братствоЧингачгук

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«Агентство "Справедливость"»
«Агентство "Справедливость"»
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