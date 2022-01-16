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Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
16 января 2022
Покемон-«бобр» Бидуф обзавелся сольной короткометражкой, у «Связи принцесс» — пополнение в касте, а «Бессонница после школы» получит сразу две экранизации. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю

Аниме Пака Сон-Ху «Магическая битва 0. Фильм» вовсю вписывает себя в прокатную история как на родине, так и по всему миру. За прошедшие выходные фильм перемахнул через отметку в $70 миллионов, закрепив за собой 75-е место среди самых кассовых мультфильмов местного производства в Японии и 24-е — среди аниме в мировом бокс-офисе. Наиболее прибыльным полнометражным анимационным фильмом в обеих категориях по-прежнему остается «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», собравший по всему свету более полумиллиарда денег в пересчете на американские доллары. Правда, первенство по сборам за неделю «Магическая битва» уступила новому «Человеку-пауку», который только-только вышел в японский прокат.

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Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю

История о Баки Ханме — самом сильном школьнике на планете — отмечает в этом году 30-летний юбилей. Отпраздновать это событие фанатам поможет новая мобильная видеоигра Baki: King of Souls («Баки: Король душ»). Подробностей о релизе придется подождать, но официальный твиттер обещает экшн-РПГ со столь любимой в Азии гача-системой.

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Аниме-адаптация манги «Дочка босса и ее нянька» обзавелась новым трейлером.



Точная дата премьеры сериала от студий feel и GAINA пока не раскрывается, но релиз точно состоится в этом году. Аниме расскажет о 28-летнем гокудо (член японской преступной организации), получившем неожиданное назначение: он вынужден заботиться о единственной дочери главы клана.

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Манга Макото Одзиро «Бессонница после школы» стремительно рвется в народ: анонсированы аниме-сериал и игровой фильм. Данных о премьере и касте, правда, пока не поступало.



Оригинальная манга рассказывает о школьной обсерватории, которую переоборудовали в склад после трагедии: ученица из астрономического клуба, влюбленная в футболиста, покончила с собой от неразделенных чувств. После чего все юноши из ее кружка умерли от переутомления, вызванного недостатком сна. Местная страшилка превратила обсерваторию в безлюдное место, чем пользуются Наками Ганта и Магари Исаки, спасаясь там от скуки серых будней, бессонницы и одиночества.

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Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю

Официальный твиттер аниме «Связь принцесс: Повторное погружение» докладывает, что во втором сезоне к уже имеющимся сэйю присоединится Ёко Хикаса (Эстелла из «Виви: Песнь флюоритового глаза»), Аяка Фукухара (Саяка Игараси из «Безумного азарта») и Ибуки Кидо (Микава из «Сияния утра и Касэ-сан»). Мы рассказывали подробнее о сериале в одном из предыдущих дайджестов.

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Официальный сайт «Девушки на час» также отчитался о релизе второго сезона: аниме-сериал вернется в эфир в июле этого года, весь основной каст — на месте, трейлер — в наличии.

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Вышел еще один трейлер «Любви после мирового господства» — нового аниме студии project No. 9 («Бас-кет-бол!»). Заодно стало известно, что сериал выйдет в эфир в апреле месяце.



Аниме расскажет о любви Фудо Айкава и Дэсуми Магахара, которая заткнет историю Ромео и Джульетты за пояс. Дело в том, что Фудо состоит в команде борцов за добро, а Дэсуми работает на корпорацию зла.

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Вероятно, не обойдется без project No. 9 и здесь: по ранобэ «Низкоуровневый персонаж Томодзаки» снимут новое аниме. Студия занималась многосерийной экранизацией, которая вышла в прошлом году. Формат нового аниме пока неизвестен (второй сезон? OVA?), зато есть трейлер.



Титульный Томодзаки Фумия — закоренелый неудачник: другие люди кажутся ему почти богами — умными, талантливыми, красивыми. Единственное, в чем преуспел Фумия — видеоигра «Атафами», где он держит первенство среди всех геймеров Японии. Неожиданное появление достойного соперника заставляет Томодзаки пересмотреть подход к жизни.

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Релиз спокона в офисном антураже «Клуб Раймана» уже не за горами: аниме выходит в Японии 22 января. По такому поводу Liden Films выкатили еще один промо-ролик сериала. Более подробно об особенностях корпоративного бадминтона мы рассказывали в отдельной новости.

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The Pokemon Company выложила на англоязычном ютуб-канале короткометражку про Бидуфа. Мультфильм сделала китайско-американская студия Taiko Studios. Титульное существо озвучил лично глава студии Чжан Шаофу.



Похожий на бобра покемон Бидуф появился в играх четвертого поколения (Pokemon Diamond, Pearl и Platinum). Среди поклонников серии зверек печально известен как HM-раб: из-за его не самых высоких боевых качеств игроки обучают покемона способностям (HM), необходимым для продвижения по сюжету, вроде «Разрезания» (Cut) или «Камнелома» (Rock Smash). С помощью этих навыков герой может уничтожить стоящие на пути деревья и камни, однако в бою они не столь полезны.

Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю

Теперь же Бидуф получил свои восемь минут славы, которые, возможно, помогут игрокам полюбить покемона таким, какой он есть.
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Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю фотографии
Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю фотографии
Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю фотографии
Бессонница — после школы, любовь — после мирового господства: главные новости аниме за неделю фотографии
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