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Финал «Последнего богатыря» собрал второй миллиард

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Новости кино >>
16 января 2022
Заключительная часть сказочной трилогии Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» покорила в отечественном прокате отметку в 2 млрд рублей. Таким образом, картина вошла в пятерку самых кассовых российских фильмов, преодолевших этот рубеж, свидетельствуют данные ЕАИС.

Финал «Последнего богатыря» собрал второй миллиард
фото: кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)

Предыдущий фильм франшизы – «Последний богатырь: Корень зла» – располагается в этом списке на четвертом месте. При этом разница между его сборами и суммой, заработанной «Посланником тьмы» – именно так называется финал – составляет менее 30 млн, и велика вероятность, что в ближайшие дни они поменяются местами.

Тройка самых успешных российских фильмов не менялась с начала 2020 года, когда ее абсолютным лидером стал «Холоп» Клима Шипенко, собравший более 3 млрд рублей. Второе и третье место занимают спортивная драма «Движение вверх» и военный блокбастер «Т-34» соответственно.
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№ 1
Мария Мураль   16.01.2022 - 13:15
Грустно это, конечно.. Откровенно средний фильм, который даже российские зрители оценили на 6 из 10 с трудом, а люди все равно идут и идут читать далее>>
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Финал «Последнего богатыря» собрал второй миллиард
Финал «Последнего богатыря» собрал второй миллиард
Финал «Последнего богатыря» собрал второй миллиард
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