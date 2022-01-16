Финал «Последнего богатыря» собрал второй миллиард

Заключительная часть сказочной трилогии Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» покорила в отечественном прокате отметку в 2 млрд рублей. Таким образом, картина вошла в пятерку самых кассовых российских фильмов, преодолевших этот рубеж, свидетельствуют данные ЕАИС.
фото: кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)
Предыдущий фильм франшизы – «Последний богатырь: Корень зла» – располагается в этом списке на четвертом месте. При этом разница между его сборами и суммой, заработанной «Посланником тьмы» – именно так называется финал – составляет менее 30 млн, и велика вероятность, что в ближайшие дни они поменяются местами.
Тройка самых успешных российских фильмов не менялась с начала 2020 года, когда ее абсолютным лидером стал «Холоп» Клима Шипенко, собравший более 3 млрд рублей. Второе и третье место занимают спортивная драма «Движение вверх» и военный блокбастер «Т-34» соответственно.
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