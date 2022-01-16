Любава Грешнова поборется с бывшим мужем

Картина расскажет историю Елены, в жизни которой, казалось, было все, что нужно для счастья: любящий муж, дочь, деньги и даже благотворительность – фонд, с помощью которого она помогала людям, перенесшим инсульт. Но однажды Елена лишилась всего. Муж завел новую семью, оставил ее без средств к существованию и, самое страшное, собирается отсудить ребенка. Помогать Елене в борьбе за возможность быть с дочкой берется юрист Максим, который становится для нее настоящим спасителем.
«Мне нравится искать в героях и сюжетах то, чего мне не хватает в жизни. Уверенность моей героини вдохновляет. Елена на протяжении сюжета меняется, сталкиваясь с трудностями. Ей почти до конца не везет, но она не сдается и добивается своего», – рассказывает о своей героине Любава Грешнова.
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