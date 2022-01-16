Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Любава Грешнова поборется с бывшим мужем

16 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
16 января 2022
Завершились съемки лирической мелодрамы «Чужое счастье» с Любавой Грешновой и Дмитрием Ратомским. В скором времени мини-сериал покажут на телеканале «Dомашний», сообщает его пресс-служба.

Любава Грешнова поборется с бывшим мужем
фото: Телеканал «Dомашний»

Картина расскажет историю Елены, в жизни которой, казалось, было все, что нужно для счастья: любящий муж, дочь, деньги и даже благотворительность – фонд, с помощью которого она помогала людям, перенесшим инсульт. Но однажды Елена лишилась всего. Муж завел новую семью, оставил ее без средств к существованию и, самое страшное, собирается отсудить ребенка. Помогать Елене в борьбе за возможность быть с дочкой берется юрист Максим, который становится для нее настоящим спасителем.

«Мне нравится искать в героях и сюжетах то, чего мне не хватает в жизни. Уверенность моей героини вдохновляет. Елена на протяжении сюжета меняется, сталкиваясь с трудностями. Ей почти до конца не везет, но она не сдается и добивается своего», – рассказывает о своей героине Любава Грешнова.

В съемках приняли участие Светлана Зельбет, Сергей Деревянко, Полина Василина и Алексей Нагрудный. Режиссером-постановщиком выступил Роман Бровко, снявший сериалы «Два берега надежды», «Хирургия: Территория любви» и «Приговор идеальной пары».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария Мураль   16.01.2022 - 13:16
Иногда мне кажется, что такие сюжеты уж слишком сильно оторваны от жизни - ну не бывает вот так все хорошо и вот так все плохо (все немного сложнее) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Елена Полянская окажется «Пленницей» по воле мужа
Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень»
Елена Радевич поработает кардиологом
Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок»
Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко»
Юлия Галкина исполнит свой гражданский долг
Второй сезон сериала «На твоей стороне» стартует на «Dомашнем» 8 декабря
Анастасия Панина: «Несмотря на сильный характер и профессию – моя героиня прежде всего женщина»
Новая клиника, любовные линии и кольцо не по размеру: 10 фактов о сериале «Доктор Надежда»
Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»
Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко
«Женский доктор» возобновит прием на «Dомашнем» 15 ноября
В рамках осенней линейки «Лав Сторис» покажут мелодрамы с Андреем Фроловым и Елизаветой Ниловой
Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца»
Сериалы с Анной Поповой, Эдуардом Трухменевым и Дмитрием Пчелой покажут на «Dомашнем» с 18 октября
«Dомашний» покажет «Хорошего парня» с Кириллом Дыцевичем
Оксану Скакун прозвали «Грымзой»
«Домашний» покажет мелодрамы с Марией Пироговой и Валерией Шкирандо
Премьерную линейку мелодрам «Лав Сторис» откроет мини-сериал «Она, он и она»
Валерия Высота обрела «Придуманное счастье»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Роман БровкоПолина ВасилинаЛюбава ГрешноваСергей ДеревянкоСветлана ЗельбетАлексей НагрудныйДмитрий Ратомский
фильмы
Два берега надеждыПриговор идеальной парыХирургия. Территория любвиЧужое счастье

фотографии >>
Любава Грешнова поборется с бывшим мужем
Любава Грешнова поборется с бывшим мужем
Любава Грешнова поборется с бывшим мужем
Любава Грешнова поборется с бывшим мужем
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Чермен Кочиев
14 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Чермен Кочиев.
Борис Брожовский
14 января ушёл из жизни кинооператор Борис Брожовский.
Виктор Стрижов
13 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Стрижов.
Михаил Лобанов
13 января ушёл из жизни актёр, педагог Михаил Лобанов.
Евгений Федорченко
13 января ушёл из жизни актёр Евгений Федорченко.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Анастасия Клюева
Василий Лановой
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Елизавета Солодова
Святослав Чирков
Жюльет Берто
Ришар Боринже
Кшиштоф Глёбиш
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен