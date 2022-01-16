«Крестный отец» отметит 50-летие повторным прокатом

«Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в повторный прокат по случаю своего 50-летия. Премьера восстановленного под руководством самого режиссера фильма состоится 24 февраля, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», отвечающей за российский прокат ленты.
фото: Централ Партнершип
Работы по восстановлению легендарной трилогии велись три года, в течение которых были изучены более 300 коробок с пленкой, устранены все разводы и другие аномалии с негативов и проведена тщательная цветокоррекция каждого кадра. При этом за основу специалисты архивной службы студии Paramount взяли работу историка кино Роберта Харриса, который реставрировал «Крестного отца» в 2007 году. В дополнение к звуку 5.1 последней реставрации были восстановлены оригинальные моно-дорожки первых двух фильмов.
«Для нас было честью заниматься реставрацией этих картин. Мы смогли непосредственно убедиться в том, как блестящая работа оператора, композитора, художника-постановщика, художника по костюмам, монтажера, и, конечно, сценариста и режиссера стали чем-то большим, нежели просто сумма личного вклада каждого участника. Мы были просто обязаны отдать дань уважения этой исключительной коллективной работе», — цитируют прокатчики слова старшего вице-президента Paramount Archives Андреа Каласа.
Криминальная сага «Крестный отец» стала экранизацией одноименного романа американского писателя Марио Пьюзо и рассказала историю взлета и падения мафиозного клана Корлеоне. Первая часть трилогии вышла на экраны 24 марта 1972 года, получив впоследствии сразу три «Оскара» — за лучший фильм, за лучший адаптированный сценарий и за лучшую мужскую роль Марлону Брандо.
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