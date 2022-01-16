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Веб-сериал «Соцсети» с Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро собирает средства на постпродакшн

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Новости кино >>
16 января 2022
На краудфандинговой платформе Planeta открылся сбор средств на постпродакшн независимого сибирского веб-сериала «Соцсети». Главные роли в отснятых трех сериях исполнили Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Сергей Походаев и Алексей Гоман.

Веб-сериал «Соцсети» с Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро собирает средства на постпродакшн
фото: Кадр из веб-сериала «Соцсети»

Сериал расскажет несколько разножанровых историй об одиночестве современного человека в цифровом мире и тотальном влиянии соцсетей на отношения. Действие развернется в ближайшем будущем в Томске. Кроме известных артистов в съемках приняли участие актеры томских театров, местные общественные деятели, а также непрофессиональные лица, найденные на региональном кастинге.

Проектом занимается независимая томская киностудия CAST production, выигравшая в 2020 году на его реализацию грант для молодых деятелей культуры в размере 1,5 млн рублей. Режиссерами выступают начинающие кинематографисты Александр Дмитренко, Валентина Коровникова и Баяр Барадиев.

В случае, если краудфандинговая кампания соберет больше запрашиваемой суммы, авторы обещают съемки полноценного сезона и создание документального фильма о работе над проектом. Премьерные показы сериала планируются уже в первой половине 2022 года.
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