Веб-сериал «Соцсети» с Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро собирает средства на постпродакшн

Сериал расскажет несколько разножанровых историй об одиночестве современного человека в цифровом мире и тотальном влиянии соцсетей на отношения. Действие развернется в ближайшем будущем в Томске. Кроме известных артистов в съемках приняли участие актеры томских театров, местные общественные деятели, а также непрофессиональные лица, найденные на региональном кастинге.
Проектом занимается независимая томская киностудия CAST production, выигравшая в 2020 году на его реализацию грант для молодых деятелей культуры в размере 1,5 млн рублей. Режиссерами выступают начинающие кинематографисты Александр Дмитренко, Валентина Коровникова и Баяр Барадиев.
В случае, если краудфандинговая кампания соберет больше запрашиваемой суммы, авторы обещают съемки полноценного сезона и создание документального фильма о работе над проектом. Премьерные показы сериала планируются уже в первой половине 2022 года.
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