Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало актера Ивана Рудакова

16 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
16 января 2022
Российский актер Иван Рудаков, запомнившийся зрителям по сериалу «Медиум» и многим другим кинопроектам, скончался в возрасте 43 лет, сообщил на своей странице в Facebook его отец, режиссер Алексей Рудаков.

Не стало актера Ивана Рудакова

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!» – написал Алексей Рудаков.

Иван родился 19 октября 1978 года в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Учился на режиссерском факультете ВГИКа и на актерских курсах Всеволода Шиловского. В кино дебютировал в 2005 году в фильме «Попса». На его счету участие почти в 50 проектах, часть из которых только должны выйти на экраны. В их числе – сериалы «СССР» и «Цыпленок жареный», а также второй сезон «Медиума», который принес Рудакову славу.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Елена НиколаеваАлексей РудаковИван РудаковВсеволод Шиловский
фильмы
МедиумМедиум-2ПопсаСССРЦыплёнок жареный

анонс

Скорбим

Иван Рудаков
16 января ушёл из жизни актёр Иван Рудаков.
Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Чермен Кочиев
14 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Чермен Кочиев.
Борис Брожовский
14 января ушёл из жизни кинооператор Борис Брожовский.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Анастасия Клюева
Василий Лановой
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Елизавета Солодова
Святослав Чирков
Жюльет Берто
Ришар Боринже
Кшиштоф Глёбиш
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram