Не стало актера Ивана Рудакова

Российский актер Иван Рудаков
, запомнившийся зрителям по сериалу «Медиум
» и многим другим кинопроектам, скончался в возрасте 43 лет, сообщил на своей странице в Facebook
его отец, режиссер Алексей Рудаков
.
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!
» – написал Алексей Рудаков.
Иван родился 19 октября 1978 года в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой
. Учился на режиссерском факультете ВГИКа и на актерских курсах Всеволода Шиловского
. В кино дебютировал в 2005 году в фильме «Попса
». На его счету участие почти в 50 проектах, часть из которых только должны выйти на экраны. В их числе – сериалы «СССР
» и «Цыпленок жареный
», а также второй сезон «Медиума
», который принес Рудакову славу.
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