Автор «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов вновь снял комедию о копах

Героями фильма, как следует из названия, стали родные братья — Олег и Леша. Олег работает оперативником в полиции, а Леша играет в полицейского, снимаясь в сериале «Сокол» в роли майора Соколова. Сериал с перестрелками и лихими погонями показывают вечерами по телеку, и все родные и знакомые братьев без ума от героя Леши. Вот только Олег в ярости, поскольку все лучшее для своего звездного персонажа актер позаимствовал не у кого-нибудь, а у него.
«Наблюдая за актерами, исполняющими роли полицейских, я часто подмечал, как сильно они отличаются от реальных служителей закона, которых я знаю. Так и появилась идея снять сериал про двух полицейских — киношного и настоящего — которых при этом что-то объединяет. То, что они братья, только подчеркивает комичность ситуации», — рассказывает продюсер и автор сценария Илья Куликов.
фото: Телеканал СТС
Действие сериала развернется сразу в двух пространствах — в реальной жизни братьев и на съемочной площадке «Сокола», которую обустроили на территории Московского института стали и сплавов и в заброшенном санатории усадьбы «Михайловское». «Киношную» жизнь, как признался автор, показали реалистично, но зрителям она скорее всего покажется карикатурной. Кроме исполнителей главных ролей в проекте приняли участие Юлия Майборода, Анастасия Федоркова, Никита Манец, Юрий Грубник и другие актеры.
После телевизионной премьеры сериал выйдет в онлайн-кинотеатре more.tv.
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