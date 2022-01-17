Автор «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов вновь снял комедию о копах

анонс

Автор фильмов «Лед», «Спутник» и сериала «Триггер» Андрей Золотарев работает над картиной об искусственном интеллекте

17 января

Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января

Во втором сезоне к комедийному сериалу о жизни бутовского РОВД присоединились Наталья Бардо и Никита Тарасов