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Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января

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Новости кино >>
17 января 2022
Премьера второго сезона комедийного сериала «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым в главной роли состоится 31 января на телеканале ТНТ, сообщает его пресс-служба.

Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января
фото: Телеканал ТНТ

К своим ролям вернулись Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева, Елена Полянская, Дмитрий Лысенков, Георгия Дронов и Сергей Астахов. Присоединились к проекту Наталья Бардо и Никита Тарасов, которые воплотили образы нового начальника следственного отдела Эдуарда Вяземского, любителя Шекспира и стихоплета, и руководительницы только что созданного отдела по борьбе с киберпреступностью.

Второй сезон стартует спустя две недели после событий первого. Девушек срочно вызывают из отпуска, поскольку Макаров пропал. А когда они его разыщут, обнаружится, что с брутальностью следователя что-то случилось – он стал более человечным.

Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января
фото: Телеканал ТНТ

Производством сериала, как и ранее, занималась компания Comedy Club Production. Режиссером новых серий выступила Радда Новикова, работавшая над «Интернами». «Новый режиссер – это всегда волнение, но Радда стала для меня очень близким человеком. Мне кажется, что она привнесла в сериал женский взгляд на любовь. Второй сезон будет отличаться от первого спонтанностью, немного другим подходом, мы больше времени уделим персонажам, и наших героев ждёт ещё много событий!», – рассказывает актриса Влада Ермолаева.
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Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января
Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января
Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января
Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января
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