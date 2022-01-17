Майор Макаров и его девушки вернутся на ТНТ 31 января

Второй сезон стартует спустя две недели после событий первого. Девушек срочно вызывают из отпуска, поскольку Макаров пропал. А когда они его разыщут, обнаружится, что с брутальностью следователя что-то случилось – он стал более человечным.
фото: Телеканал ТНТ
Производством сериала, как и ранее, занималась компания Comedy Club Production. Режиссером новых серий выступила Радда Новикова, работавшая над «Интернами». «Новый режиссер – это всегда волнение, но Радда стала для меня очень близким человеком. Мне кажется, что она привнесла в сериал женский взгляд на любовь. Второй сезон будет отличаться от первого спонтанностью, немного другим подходом, мы больше времени уделим персонажам, и наших героев ждёт ещё много событий!», – рассказывает актриса Влада Ермолаева.
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