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Автор фильмов «Лед», «Спутник» и сериала «Триггер» Андрей Золотарев работает над картиной об искусственном интеллекте

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17 января 2022
Сценарист и сооснователь компании «Иней» Андрей Золотарев, ставший соавтором таких проектов, как психологические сериалы «Триггер» и «Вне себя», фантастические фильмы «Вторжение», «Спутник» и спортивная дилогия «Лед», заключил трехлетнее соглашение о совместном производстве полнометражных фильмов с кинокомпанией «Марс Медиа». Согласно ее пресс-службе, в разработке уже находятся четыре разножанровых проекта.

Автор фильмов «Лед», «Спутник» и сериала «Триггер» Андрей Золотарев работает над картиной об искусственном интеллекте
фото: IMDb

Первый из них расскажет о взаимоотношениях человека с искусственным интеллектом и будет основан на реальных прогнозах относительно бесконтрольного обучения нейросетей. Авторы фильма уже год ведут консультации с учеными, занимающимися этим вопросом и его философским осмыслением.

«У нас уже есть совместный опыт работы и сложились отличные отношения. Это та ситуация, когда партнеры действительно доверяют друг другу. Скоро нам будет, что предложить прокату», – комментирует сделку сценарист. «Я очень рад этому сотрудничеству. Наши друзья и партнеры из компании “Иней” – талантливые и креативные ребята. Надеюсь, наше совместное творчество будет успешным, плодотворным и интересным для зрителей», – добавляет основатель компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.

Кинокомпания «Марс Медиа» была основан в 2011 году и является одним из крупнейших игроков на российском рынке производства, продюсирования и дистрибуции полнометражных картин и сериалов. На ее счету такие проекты, как фильмы «Т-34», «Пальма» и «Аритмия» и сериалы «Шторм» и «Чики». В 2021 году производитель заключил стратегическую сделку с компанией Леонарда Блаватника «Амедиа Продакшн», в рамках которой уже ведется работа над картинами «Воланд» и «Мира».
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