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Тим Аллен вновь переоденется в Санта Клауса

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17 января 2022
Американский комедийный актер и обладатель «Золотого глобуса» Тим Аллен вернется к образу Скотта Кэлвина из рождественской трилогии «Санта Клаус». Производством многосерийного сиквела занимается стриминговый сервис Disney+, сообщает Deadline.

Тим Аллен вновь переоденется в Санта Клауса
фото: Тим Аллен в фильме «Санта Клаус» (1994), режиссер Джон Пэскуин

В новом проекте герою Аллена предстоит искать себе подходящую замену на роль Санты и готовить семью к переезду с Северного полюса. Шоураннером сериала выступает Джек Бёрдитт, автор популярного ситкома «Последний настоящий мужчина», в котором Аллен играл главную роль на протяжении 10 лет. Съемки начнутся в марте в Лос-Анджелесе.

Оригинальный фильм трилогии, снятый режиссером Джоном Пэскуином, вышел на экраны в 1994 году и принес актеру две номинации на Премию канала MTV. Следующие две ленты появились в 2002 и 2006 годах.
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Тим Аллен вновь переоденется в Санта Клауса
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