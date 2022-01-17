Тим Аллен вновь переоденется в Санта Клауса

Американский комедийный актер и обладатель «Золотого глобуса» Тим Аллен вернется к образу Скотта Кэлвина из рождественской трилогии «Санта Клаус». Производством многосерийного сиквела занимается стриминговый сервис Disney+, сообщает Deadline.
фото: Тим Аллен в фильме «Санта Клаус» (1994), режиссер Джон Пэскуин
В новом проекте герою Аллена предстоит искать себе подходящую замену на роль Санты и готовить семью к переезду с Северного полюса. Шоураннером сериала выступает Джек Бёрдитт, автор популярного ситкома «Последний настоящий мужчина», в котором Аллен играл главную роль на протяжении 10 лет. Съемки начнутся в марте в Лос-Анджелесе.
Оригинальный фильм трилогии, снятый режиссером Джоном Пэскуином, вышел на экраны в 1994 году и принес актеру две номинации на Премию канала MTV. Следующие две ленты появились в 2002 и 2006 годах.
обсуждение >>