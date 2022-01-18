Валери Лемерсье исполняет легендарную песню My Heart Will Go On в отрывке из фильма «Голос любви»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент музыкального байопика «Голос любви
» режиссёра Валери Лемерсье
(«Королевский дворец!
»). В нём главная героиня участвует в фотосессии и выступает на концерте.
«Голос любви» — история, вдохновленная жизнью канадской певицы Селин Дион
, наиболее известной благодаря своей композиции My Heart Will Go On, которая послужила главной темой для блокбастера Джеймса Кэмерона «Титаник»
. По сюжету известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь...
Ведущие роли в картине исполнили Валери Лемерсье, Сильвен Марсель
, Даниэль Фишо
, Мартина Фонтейн
, Рок ЛаФортюн
, Каролин Рабальятти
, Ив Жак
, Ребекка Поток
и другие.
В российский прокат «Голос любви
» выйдет 20 января.
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