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Валери Лемерсье исполняет легендарную песню My Heart Will Go On в отрывке из фильма «Голос любви»

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18 января 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент музыкального байопика «Голос любви» режиссёра Валери ЛемерсьеКоролевский дворец!»). В нём главная героиня участвует в фотосессии и выступает на концерте.



«Голос любви» — история, вдохновленная жизнью канадской певицы Селин Дион, наиболее известной благодаря своей композиции My Heart Will Go On, которая послужила главной темой для блокбастера Джеймса Кэмерона «Титаник». По сюжету известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь...

Валери Лемерсье исполняет легендарную песню My Heart Will Go On в отрывке из фильма «Голос любви»

Ведущие роли в картине исполнили Валери Лемерсье, Сильвен Марсель, Даниэль Фишо, Мартина Фонтейн, Рок ЛаФортюн, Каролин Рабальятти, Ив Жак, Ребекка Поток и другие.

В российский прокат «Голос любви» выйдет 20 января.
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Валери Лемерсье исполняет легендарную песню My Heart Will Go On в отрывке из фильма «Голос любви» фотографии
Валери Лемерсье исполняет легендарную песню My Heart Will Go On в отрывке из фильма «Голос любви» фотографии
Валери Лемерсье исполняет легендарную песню My Heart Will Go On в отрывке из фильма «Голос любви» фотографии
Валери Лемерсье исполняет легендарную песню My Heart Will Go On в отрывке из фильма «Голос любви» фотографии
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