Даниэль Брюль познакомится с «Рассказчиком фильмов»

Даниэль Брюль
сыграет в испаноязычной драме Лоне Шерфиг
«Рассказчик фильмов» (The Movie Teller), уверяет Variety
.
Ранее к картине присоединились Беренис Бежо
и Антонио де ла Торре
. За визуальную составляющую отвечают оператор Даниэль Араньо, художник-постановщик Карлос Конти и художник по костюмам Мерсе Палома, музыку напишет композитор Фернандо Веласкес. Старт съемок запланирован на 21 марта, а пройдут они в чилийской пустыне Атакама.
Уолтер Саллес
и Рафа Руссо адаптировали для большого экрана автобиографический роман Эрнана Риверы Летельера о жизни чилийских шахтеров, который перевели на 19 языков. Брюль воплотит образ европейца Нансена, завоевавшего своей сдержанностью и дипломатией уважение местных жителей, после чего у него начинается роман с Марией Магнолией (Бежо). Именно ее дочь в исполнении дебютантки Сары Беккер умеет рассказывать истории. Поскольку у большинства шахтеров нет лишних денег, то они скидываются на билет девочке для того, чтобы она потом им описала все, что происходило на большом экране.
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