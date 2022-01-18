Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Даниэль Брюль познакомится с «Рассказчиком фильмов»

18 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
18 января 2022
Даниэль Брюль сыграет в испаноязычной драме Лоне Шерфиг «Рассказчик фильмов» (The Movie Teller), уверяет Variety.

Даниэль Брюль познакомится с «Рассказчиком фильмов»
фото: zff.com

Ранее к картине присоединились Беренис Бежо и Антонио де ла Торре. За визуальную составляющую отвечают оператор Даниэль Араньо, художник-постановщик Карлос Конти и художник по костюмам Мерсе Палома, музыку напишет композитор Фернандо Веласкес. Старт съемок запланирован на 21 марта, а пройдут они в чилийской пустыне Атакама.

Уолтер Саллес и Рафа Руссо адаптировали для большого экрана автобиографический роман Эрнана Риверы Летельера о жизни чилийских шахтеров, который перевели на 19 языков. Брюль воплотит образ европейца Нансена, завоевавшего своей сдержанностью и дипломатией уважение местных жителей, после чего у него начинается роман с Марией Магнолией (Бежо). Именно ее дочь в исполнении дебютантки Сары Беккер умеет рассказывать истории. Поскольку у большинства шахтеров нет лишних денег, то они скидываются на билет девочке для того, чтобы она потом им описала все, что происходило на большом экране.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Беренис БежоДаниэль БрюльУолтер СаллесАнтонио де ла ТорреЛоне Шерфиг

анонс

Скорбим

Иван Рудаков
16 января ушёл из жизни актёр Иван Рудаков.
Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Чермен Кочиев
14 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Чермен Кочиев.
Борис Брожовский
14 января ушёл из жизни кинооператор Борис Брожовский.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Владимир Гардин
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Джейсон Сигел
Оливер Харди
Зейн Холц
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен