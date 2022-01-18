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Звезда «МакМафии» и «Войны и мира» Джеймс Нортон посетит Россию

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Новости кино >>
18 января 2022
Актер Джеймс Нортон, известный по ролям в «Войне и мире», «МакМафии» и «Маленьких женщинах», вместе с племянником Лукино Висконти, режиссером Уберто Пазолини, посетит Россию, чтобы представить картину «Один на один». Согласно пресс-службе организаторов мероприятия, за визит отвечает творческое объединение Arthouse при поддержке видеосервиса Wink.

Отечественные зрители обсудят новый фильм непосредственно с самим кинематографистами во время Q&A-сессий. 24 января в санкт-петербургском Киноцентре «Ленфильм» пройдет показ с участием Нортона, а 26 января в московском киноцентре «Октябрь» состоится эксклюзивный показ в рамках проекта «КАРО.Арт» с участием обоих создателей ленты. Также в планах режиссера и его звезды посетить с показами Екатеринбург и Новосибирск.

Звезда «МакМафии» и «Войны и мира» Джеймс Нортон посетит Россию
фото: кадр из фильма «Один на один»

Фильм «Один на один», который выйдет в российский кинопрокат 27 января, а в начале февраля будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink, представляет собой рассказ о мойщике окон Джоне, в одиночку воспитывающем четырёхлетнего сына Майкла. Неожиданно парень получает сокрушительную новость: ему осталось всего несколько месяцев жизни. За это время ему нужно найти для сына будущую семью и позаботиться о ребенке, при этом не падая духом и не поддаваясь панике.

Идея картины возникла у Уберто Пазолини после прочтения в газете истории об отце, ищущем семью для своего ребенка. Режиссер несколько месяцев общался с агентствами по усыновлению, самими усыновителями и родителями, усыновленными детьми, после чего написал сценарий будущей ленты. Мировая премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты».
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Лукино ВисконтиДжеймс НортонУберто Пазолини
фильмы
Война и мирМакМафияМаленькие женщиныОдин на один

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Звезда «МакМафии» и «Войны и мира» Джеймс Нортон посетит Россию фотографии
Звезда «МакМафии» и «Войны и мира» Джеймс Нортон посетит Россию фотографии
Звезда «МакМафии» и «Войны и мира» Джеймс Нортон посетит Россию фотографии
Звезда «МакМафии» и «Войны и мира» Джеймс Нортон посетит Россию фотографии
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