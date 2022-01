Пять российских фильмов примут участие в международном копродукционном форуме в Триесте

фото: кадр из фильма «Белой дороги!»

Российская киноиндустрия впервые будет широко представлена на международном копродукционном форуме When East Meets West (WEMW) , который пройдет в итальянском Триесте с 24 по 28 января в партнерстве с экспортным брендом Роскино Russian Content Worldwide (RCW). Пять российских кинопроектов, отобранных международным жюри, попадут в различные программы форума, а режиссеры и продюсеры этих фильмов смогут лично презентовать свои работы профессиональному международному сообществу. Также в состав национальной делегации войдут продюсеры, которые примут участие в специальных сессиях и панельных дискуссиях, уточняет пресс-служба Роскино.В этом году форум состоится в гибридном формате: делегации стран-участников присоединятся к WEMW и физически, и виртуально. Среди заявленных российских проектов — « Белой дороги! Эллы Манжеевой , « Год рождения Михаила Местецкого , «Короткое лето» Насти Коркия , «Против ветра» Татьяны Соболевой и «Поговори со мной» Юлии Мироновой. Российская делегация во главе с генеральным директором Роскино Евгенией Марковой примет участие в бизнес-программе форума. 24 января состоится специальная сессия на тему «Как оптимизировать возможности совместного кинопроизводства с Европой и извлечь максимальную выгоду из рынка». Также запланирована сессия Meet the Russian Delegation: российские профессионалы киноиндустрии смогут презентовать себя и свою компанию всем участникам форума WEMW. Модератором мероприятия выступит Евгения Маркова.По словам гендиректора Роскино,. Глава форума Алессандро Гропплеро отметил, что было выбрано, у которых появитсяДля участия в форуме копродукции, пользующемся наибольшей популярностью на WEMW, в этом году было подано 435 заявок из 56 стран. Профессиональное жюри отобрало 22 проекта из 18 стран, включая «Короткое лето». В сессиях This is IT и First Cut Lab Trieste с российской стороны примут участие продюсер Виктория Лупик и Элла Манжеева с фильмом «Белой дороги!», а также продюсеры Сергей Корнихин и Семён Закружный с «Годом рождения». Участники сессии This is it презентуют свои проекты международным закупщикам, программерам кинофестивалей и байерам. Все десять проектов, представленных в этой секции, претендуют на престижную премию форума Laser Film Award. First Cut Lab Trieste предназначен для команд игровых фильмов на стадии монтажа из стран в фокусе WEMW – в эту программу вошли фильмы из России и Канады. Участники получат экспертные отзывы от международных консультантов киноиндустрии и индивидуальные советы от редактора-консультанта. Даниэлла Туркова и Эми Шепард из Think-Film Impact Production проведут воркшоп по импакт-контенту Impact Pyramid Inspirational Lab, чьей основной целью является обеспечение информацией о ценности импакт-контента и его возможностях для общества. Участники получат конкретные инструменты работы и рекомендации по проектам. С российской стороны в воркшопе заявлены Татьяна Соболева с фильмом «Против ветра» и Юлия Миронова с работой «Поговори со мной».В состав российской делегации на форуме также войдут Юлия Мишкинене («Блондинка»), Анна Гудкова («Ловец в море»), Елена Степанищева («Замещение»), Александр Вайнштейн («Дело Бейлиса»), Владислав Кеткович («Тундра Блюз»), Полина Шлихт («Город птиц»), Юлия Шагинурова («Диссиденты и безумие»), Лика Алексеева (Jurowski DOC) и Хельга Григорьева («Просто Док»).