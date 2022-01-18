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Пять российских фильмов примут участие в международном копродукционном форуме в Триесте

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Новости кино >>
18 января 2022
Российская киноиндустрия впервые будет широко представлена на международном копродукционном форуме When East Meets West (WEMW), который пройдет в итальянском Триесте с 24 по 28 января в партнерстве с экспортным брендом Роскино Russian Content Worldwide (RCW). Пять российских кинопроектов, отобранных международным жюри, попадут в различные программы форума, а режиссеры и продюсеры этих фильмов смогут лично презентовать свои работы профессиональному международному сообществу. Также в состав национальной делегации войдут продюсеры, которые примут участие в специальных сессиях и панельных дискуссиях, уточняет пресс-служба Роскино.

Пять российских фильмов примут участие в международном копродукционном форуме в Триесте
фото: qkk-rks.com

В этом году форум состоится в гибридном формате: делегации стран-участников присоединятся к WEMW и физически, и виртуально. Среди заявленных российских проектов — «Белой дороги!» Эллы Манжеевой, «Год рождения» Михаила Местецкого, «Короткое лето» Насти Коркия, «Против ветра» Татьяны Соболевой и «Поговори со мной» Юлии Мироновой. Российская делегация во главе с генеральным директором Роскино Евгенией Марковой примет участие в бизнес-программе форума. 24 января состоится специальная сессия на тему «Как оптимизировать возможности совместного кинопроизводства с Европой и извлечь максимальную выгоду из рынка». Также запланирована сессия Meet the Russian Delegation: российские профессионалы киноиндустрии смогут презентовать себя и свою компанию всем участникам форума WEMW. Модератором мероприятия выступит Евгения Маркова.

По словам гендиректора Роскино, «это логичное продолжение как нашего партнерства с форумом в рамках рынка российского контента Key Buyers Event, так и дальнейшее развитие диалога с итальянской индустрией, начатого в рамках бизнес-площадки Венецианского кинофестиваля в 2021 году, когда мы организовывали фокус на Россию. Почти 10 процентов от общего числа заявок на форум копродукции WEMW поступило именно из России». Глава форума Алессандро Гропплеро отметил, что было выбрано «несколько перспективных имен и выдающихся проектов», у которых появится «возможность найти партнеров по копродукции, международным продажам или фестивальному участию среди более чем 750 участников WEMW».

Пять российских фильмов примут участие в международном копродукционном форуме в Триесте
фото: кадр из фильма «Белой дороги!»

Для участия в форуме копродукции, пользующемся наибольшей популярностью на WEMW, в этом году было подано 435 заявок из 56 стран. Профессиональное жюри отобрало 22 проекта из 18 стран, включая «Короткое лето». В сессиях This is IT и First Cut Lab Trieste с российской стороны примут участие продюсер Виктория Лупик и Элла Манжеева с фильмом «Белой дороги!», а также продюсеры Сергей Корнихин и Семён Закружный с «Годом рождения». Участники сессии This is it презентуют свои проекты международным закупщикам, программерам кинофестивалей и байерам. Все десять проектов, представленных в этой секции, претендуют на престижную премию форума Laser Film Award. First Cut Lab Trieste предназначен для команд игровых фильмов на стадии монтажа из стран в фокусе WEMW – в эту программу вошли фильмы из России и Канады. Участники получат экспертные отзывы от международных консультантов киноиндустрии и индивидуальные советы от редактора-консультанта. Даниэлла Туркова и Эми Шепард из Think-Film Impact Production проведут воркшоп по импакт-контенту Impact Pyramid Inspirational Lab, чьей основной целью является обеспечение информацией о ценности импакт-контента и его возможностях для общества. Участники получат конкретные инструменты работы и рекомендации по проектам. С российской стороны в воркшопе заявлены Татьяна Соболева с фильмом «Против ветра» и Юлия Миронова с работой «Поговори со мной».

В состав российской делегации на форуме также войдут Юлия Мишкинене («Блондинка»), Анна Гудкова («Ловец в море»), Елена Степанищева («Замещение»), Александр Вайнштейн («Дело Бейлиса»), Владислав Кеткович («Тундра Блюз»), Полина Шлихт («Город птиц»), Юлия Шагинурова («Диссиденты и безумие»), Лика Алексеева (Jurowski DOC) и Хельга Григорьева («Просто Док»).
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обсуждение >>
№ 1
Нина Зинцер   18.01.2022 - 16:50
В наше время многие фильмы попадают на международные фестивали и подобные мероприятия, что, конечно, не может не радовать! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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