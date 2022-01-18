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Онлайн-кинотеатр Ivi и создатели «Маши и Медведя» проведут питчинг детских мультфильмов

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Новости кино >>
18 января 2022
Онлайн-кинотеатр Ivi совместно с командой мультсериала «Маша и Медведь» приступил к приему заявок на питчинг детских анимационных проектов. Приглашаются авторы со всей России со своими идеями, синопсисами и готовыми сценариями. Заявки принимаются до 20 февраля, шорт-лист номинантов сформируют 10 марта, а финальный очный питчинг проектов пройдет 18 марта на XXVII Открытом фестивале анимационного кино в Суздале. Об этом сообщает пресс-служба организаторов питчинга.

Онлайн-кинотеатр Ivi и создатели «Маши и Медведя» проведут питчинг детских мультфильмов
фото: пресс-служба питчинга

«Несмотря на многообразие анимационного контента, спрос на новые миры, истории, героев, сюжеты, ценности и полезные навыки растет. И нет ничего более увлекательного, чем создавать новый мир! Мы постоянно в поиске новых идей и проектов, и создание новых анимационных проектов в партнерстве с экспертами и лидерами индустрии это возможность диверсифицировать портфель и развить индустрию. Конечно, "Анимаккорд" (команда проекта Маша и Медведь) это огромные профессионалы, с которыми любая идея принесет плоды и будет иметь потрясающий финальный результат. Выбор был очевиден. И наша команда очень рада этому сотрудничеству, верим, что впереди нас ждет интересный питчинг и дальнейшая реализация не одного вдохновляющего проекта», — поделилась руководитель детского контента Ольга Голубкова.

У авторов лучших заявок появится шанс запустить свой проект в производство на Ivi Originals. Выбирать победителя будут представители онлайн-сервиса, его партнеры в лице команды мультсериала «Маша и Медведь» и эксперты отрасли. Форму подачи заявки можно найти на сайте pitch.kids.ivi.ru.
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№ 1
Нина Зинцер   18.01.2022 - 16:50
Это, кстати, очень милая и полезная идея, на мой взгляд! В нашей стране все не очень хорошо с игровым кино, но анимация хорошая читать далее>>
Всего сообщений: 1
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