Фильмы «Продукты 24» Михаила Бородина и «Счaстье» Аскара Узабаева включены в «Панораму» 72-го Берлинале

События «Счастья» разворачиваются в наши дни, в маленьком прибрежном казахстанском городке. Это история многолетнего и порочного круга домашнего насилия и нелюбви, из которой пытаются выбраться персонажи. Муж, Жена и их взрослая Дочь – три ключевых героя — продемонстрируют всю боль и тяжесть бытового насилия, судьбу жертвы, которая превращается в палача. За сценарий картины, посвященной абьюзу, отвечают Асем Жапишева и сам режиссер. Казахстанским продюсером выступила Баян Максаткызы, а сопродюсером с российской стороны стала Aннa Кaчко, дaвно и успешно сотрудничaющая с Кaзaхстaном.
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