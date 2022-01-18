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Фильмы «Продукты 24» Михаила Бородина и «Счaстье» Аскара Узабаева включены в «Панораму» 72-го Берлинале

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Новости кино >>
18 января 2022
В программу 72-го Берлинского международного кинофестиваля включено еще несколько картин, созданных кинематографистами из России. В секцию «Панорама» вошли лента Михаила Бородина «Продукты 24» и кaзaхстaнско-российский фильм Аскара Узабаева «Счaстье», сообщается на сайте смотра.

Фильмы «Продукты 24» Михаила Бородина и «Счaстье» Аскара Узабаева включены в «Панораму» 72-го Берлинале
фото: кадр из фильма «Продукты 24»

Полнометражный дебют Михаила Бородина основан на реальных событиях, произошедших в московском районе Гольяново в 2012 году. Тогда были освобождены женщины, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов города. В фильме сыграли Зухара Сансызбай, Людмила Васильева, Камилла Мухлисова, Азирет Абдыкадыров, Гульназ Келсимбаева и другие актеры.

События «Счастья» разворачиваются в наши дни, в маленьком прибрежном казахстанском городке. Это история многолетнего и порочного круга домашнего насилия и нелюбви, из которой пытаются выбраться персонажи. Муж, Жена и их взрослая Дочь – три ключевых героя — продемонстрируют всю боль и тяжесть бытового насилия, судьбу жертвы, которая превращается в палача. За сценарий картины, посвященной абьюзу, отвечают Асем Жапишева и сам режиссер. Казахстанским продюсером выступила Баян Максаткызы, а сопродюсером с российской стороны стала Aннa Кaчко, дaвно и успешно сотрудничaющая с Кaзaхстaном.
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