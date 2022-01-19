Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года

Премия Anime Awards на портале Crunchyroll вступает в финальную стадию
. Вчера ночью открылось народное голосование: любой желающий может обозначить свой выбор в одной из 20 номинаций. Подсчет голосов ведется до 25 января, а чтобы церемония не превратилась в конкурс популярности, уравновешивать голоса зрителей будет специальная комиссия, состоящая из 80 членов жюри.
Среди русскоговорящего контингента в жюри представлены редактор Кино-Театр.Ру Алексей Филиппов
, актер дубляжа Вячеслав Козлов, редактор «Ваш досуг» Дмитрий Елагин, анимеблогер Валерий Ульянов, генеральный директор телеканала 2х2 Денис Всесвятский, певица и сэйю Евгения Давидюк, главный редактор «КГ-портала» Михаил Судаков и журналист dtf.ru Семен Костин.
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Подсказка: наши любимые аниме 2021 года
Голосование охватывает прошлогодние релизы, разбитые по 20 номинациям. На главную награду «Аниме года» претендуют «86: Восемьдесят шесть
», «Необычное такси
», «Рейтинг короля
», второй кур
«Магической битвы
», первая часть финального сезона «Атаки титанов
» и «Сонни Бой
».
В прошлом году триумфатором стал первый кур «Магической битвы
», обойдя «Руки прочь от кинокружка!
», «Дорохэдоро
», «Великого притворщика
», «Небо в цвету
» и первый сезон «Выдающихся зверей
».
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