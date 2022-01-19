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Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года

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Новости кино >>
19 января 2022
Премия Anime Awards на портале Crunchyroll вступает в финальную стадию. Вчера ночью открылось народное голосование: любой желающий может обозначить свой выбор в одной из 20 номинаций. Подсчет голосов ведется до 25 января, а чтобы церемония не превратилась в конкурс популярности, уравновешивать голоса зрителей будет специальная комиссия, состоящая из 80 членов жюри.

Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года

Среди русскоговорящего контингента в жюри представлены редактор Кино-Театр.Ру Алексей Филиппов, актер дубляжа Вячеслав Козлов, редактор «Ваш досуг» Дмитрий Елагин, анимеблогер Валерий Ульянов, генеральный директор телеканала 2х2 Денис Всесвятский, певица и сэйю Евгения Давидюк, главный редактор «КГ-портала» Михаил Судаков и журналист dtf.ru Семен Костин.

Читать Подсказка: наши любимые аниме 2021 года

Голосование охватывает прошлогодние релизы, разбитые по 20 номинациям. На главную награду «Аниме года» претендуют «86: Восемьдесят шесть», «Необычное такси», «Рейтинг короля», второй кур «Магической битвы», первая часть финального сезона «Атаки титанов» и «Сонни Бой».

Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года

В прошлом году триумфатором стал первый кур «Магической битвы», обойдя «Руки прочь от кинокружка!», «Дорохэдоро», «Великого притворщика», «Небо в цвету» и первый сезон «Выдающихся зверей».
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обсуждение >>
№ 2
Алена Клюхина (Москва)   19.01.2022 - 10:48
Любопытно, что и из России даже есть представители. Это говорит и о популярности аниме в нашей стране. Круто)) читать далее>>
№ 1
Нина Зинцер   19.01.2022 - 10:11
Все-таки для меня аниме обладает уж очень простым сюжетом(( Могли бы при такой интересной анимации и что-то посерьезнее придумать читать далее>>
Всего сообщений: 2
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86: Восемьдесят шестьАтака титановВеликий самозванецВыдающиеся звериДорохэдороМагическая битваНеобычное таксиРейтинг короляРуки прочь от кинокружка!Сонни Бой

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Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года фотографии
Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года фотографии
Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года фотографии
Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года фотографии
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