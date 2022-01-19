Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года

анонс

Программа фестиваля продолжает пополняться работами, созданными кинематографистами из России

Фильмы «Продукты 24» Михаила Бородина и «Счaстье» Аскара Узабаева включены в «Панораму» 72-го Берлинале

18 января

Онлайн-кинотеатр IVI и создатели «Маши и Медведя» проведут питчинг детских мультфильмов

У победителей появится шанс запустить свой проект в производство на IVI Originals