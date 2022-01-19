«Холоп» заговорит по-китайски

Комедию Клима Шипенко «Холоп» с Милошем Биковичем адаптируют для зрителей Поднебесной. Согласно пресс-службе студии Yellow, Black and White, права на производство ремейка приобрела китайская кинокомпания Alibaba Pictures. Сделка, состоявшаяся при содействии компании All Media, подразумевает выход картины на китайском языке в 2023-м либо 2024 году.
По сюжету успешного «Холопа», вышедшего в конце декабря 2019-го и собравшего в прокате более 3 млрд рублей, молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.
Летом 2021-го стало известно, что «Холоп» получит ремейки в семи странах мира. Студия Sony Pictures выпустит адаптированные версии российского фильма в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Права на ленту также приобрела польская компания Monolith, которая планирует старт съемок в августе 2022-го. Производством займется и ведущий французский дистрибьютор SND. За международные продажи проекта отвечает кинокомпания «Централ Партнершип».
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