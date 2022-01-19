Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье

В возрасте 80 лет не стало американской актрисы Иветт Мимье, запомнившейся по роли Уины в фантастической картине Джорджа Пэла «Машина времени». Об этом сообщает THR.
Мимье скончалась в ночь с понедельника на вторник во сне в своем доме в лос-анджелесском престижном районе Бель-Эйр. Причину смерти пока не назвали.
фото: с Родом Тейлором в фильме «Машина времени»
Иветт Мимье родилась в Лос-Анджелесе 8 января 1942 года в семье француза и мексиканки. Ее карьера началась с участия в нескольких конкурсах красоты. В 1959-м подписала контракт с Metro-Goldwyn-Mayer, но в кино дебютировала эпизодической ролью еще в 1958-м, сыграв в драме Жана Негулеско «Та самая улыбка». В 1960-м вышли сразу несколько картин с ее участием: «Машина времени», «Там, где ребята» и «Платиновая средняя школа», за которую Иветт номинировали на «Золотой глобус».
За свою жизнь успела сыграть 50 ролей в кино и на телевидении, засветившись в таких фильмах и сериалах, как «Доктор Килдэр», «Свет на площади», «Удивительный мир братьев Гримм», «Темнота солнца», «Тюрьма округа Джексон», «Черная дыра», «Четыре всадника Апокалипсиса», «Алмазная голова», «Игрушки на чердаке», «Радость в первой половине дня», «Угонщик самолётов», «Наиболее смертельные игры» и «Леди Босс». Еще дважды была номинирована на «Золотой глобус», но так и не получила заветную награду. Кинокарьеру завершила в 1992-м.
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