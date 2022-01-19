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Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье

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Новости кино >>
19 января 2022
В возрасте 80 лет не стало американской актрисы Иветт Мимье, запомнившейся по роли Уины в фантастической картине Джорджа Пэла «Машина времени». Об этом сообщает THR.

Мимье скончалась в ночь с понедельника на вторник во сне в своем доме в лос-анджелесском престижном районе Бель-Эйр. Причину смерти пока не назвали.

Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье
фото: с Родом Тейлором в фильме «Машина времени»

Иветт Мимье родилась в Лос-Анджелесе 8 января 1942 года в семье француза и мексиканки. Ее карьера началась с участия в нескольких конкурсах красоты. В 1959-м подписала контракт с Metro-Goldwyn-Mayer, но в кино дебютировала эпизодической ролью еще в 1958-м, сыграв в драме Жана Негулеско «Та самая улыбка». В 1960-м вышли сразу несколько картин с ее участием: «Машина времени», «Там, где ребята» и «Платиновая средняя школа», за которую Иветт номинировали на «Золотой глобус».

За свою жизнь успела сыграть 50 ролей в кино и на телевидении, засветившись в таких фильмах и сериалах, как «Доктор Килдэр», «Свет на площади», «Удивительный мир братьев Гримм», «Темнота солнца», «Тюрьма округа Джексон», «Черная дыра», «Четыре всадника Апокалипсиса», «Алмазная голова», «Игрушки на чердаке», «Радость в первой половине дня», «Угонщик самолётов», «Наиболее смертельные игры» и «Леди Босс». Еще дважды была номинирована на «Золотой глобус», но так и не получила заветную награду. Кинокарьеру завершила в 1992-м.
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Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье фотографии
Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье фотографии
Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье фотографии
Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье фотографии
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