Картина «Брат во всем» Александра Золотухина вошла в одну из программ 72-го Берлинале

Объявлена программа
72-го Берлинского международного кинофестиваля
. В секцию Encounters, посвященную новым именам, вошла российская картина «Брат во всем»
Александра Золотухина
. Это будет мировая премьера, уточняется на
сайте
смотра.
Картина Золотухина, чьим прокатчиком выступит кинокомпания «Пионер», рассказывает историю болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты – стать военными летчиками.
фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»
В основном конкурсе Берлинале
заявлено
18 картин из 15 стран. Среди участников — «С любовью и решимостью»
Клер Дени
с
Жюльет Бинош
, «Римини»
Ульриха Зайдля
, «Позвони Джейн» Филлис Нейджи с
Элизабет Бэнкс
и
Сигурни Уивер
, «Прощай, Леонора»
Паоло Тавиани
, «Пассажиры ночи»
Михаэля Эрса
с
Шарлоттой Генсбур
, «Фильм писателя»
Хона Сан-су
, «Такое лето»
Дени Коте
и «
Петер фон Кант
»
Франсуа Озона
с
Изабель Аджани
и
Ханной Шигулла
, который откроет фестиваль. Церемония награждения состоится 16 февраля.
В программу Berlinale Special
включены
ленты «Невероятно, но верно»
Квентина Дюпьё
, «Черные очки»
Дарио Ардженто
с
Азией Ардженто
, «Наряд»
Грэма Мура
с
Марком Райлэнсом
и документальная работа
Эндрю Доминика
о
Нике Кейве
.
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