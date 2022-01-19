Картина «Брат во всем» Александра Золотухина вошла в одну из программ 72-го Берлинале

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В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов

Американской актрисе было 80 лет

Не стало звезды «Машины времени» Иветт Мимье

19 января

Стартовало голосование Anime Awards 2022: зрители и жюри выберут лучшее аниме 2021 года

Судьба аниме года — в ваших (почти) руках!