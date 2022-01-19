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Картина «Брат во всем» Александра Золотухина вошла в одну из программ 72-го Берлинале

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Новости кино >>
19 января 2022
Объявлена программа 72-го Берлинского международного кинофестиваля. В секцию Encounters, посвященную новым именам, вошла российская картина «Брат во всем» Александра Золотухина. Это будет мировая премьера, уточняется на сайте смотра.

Картина Золотухина, чьим прокатчиком выступит кинокомпания «Пионер», рассказывает историю болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты – стать военными летчиками.

«Брат во всем»
фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

В основном конкурсе Берлинале заявлено 18 картин из 15 стран. Среди участников — «С любовью и решимостью» Клер Дени с Жюльет Бинош, «Римини» Ульриха Зайдля, «Позвони Джейн» Филлис Нейджи с Элизабет Бэнкс и Сигурни Уивер, «Прощай, Леонора» Паоло Тавиани, «Пассажиры ночи» Михаэля Эрса с Шарлоттой Генсбур, «Фильм писателя» Хона Сан-су, «Такое лето» Дени Коте и «Петер фон Кант» Франсуа Озона с Изабель Аджани и Ханной Шигулла, который откроет фестиваль. Церемония награждения состоится 16 февраля.

В программу Berlinale Special включены ленты «Невероятно, но верно» Квентина Дюпьё, «Черные очки» Дарио Ардженто с Азией Ардженто, «Наряд» Грэма Мура с Марком Райлэнсом и документальная работа Эндрю Доминика о Нике Кейве.
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Картина «Брат во всем» Александра Золотухина вошла в одну из программ 72-го Берлинале фотографии
Картина «Брат во всем» Александра Золотухина вошла в одну из программ 72-го Берлинале фотографии
Картина «Брат во всем» Александра Золотухина вошла в одну из программ 72-го Берлинале фотографии
Картина «Брат во всем» Александра Золотухина вошла в одну из программ 72-го Берлинале фотографии
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