В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов

Составлен список претендентов на Х Премию АПКиТ. В лонг-лист, опубликованный на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения, вошло 147 проектов, из которых после голосования будет сформирован короткий список номинантов.
фото: пресс-служба премии
В пяти номинациях конкурса представлены 19 мини-сериалов, 70 в категории от пяти до 24 серий, пять сериалов более 24 эпизодов, 17 комедийных и восемь анимационных, а также 21 полнометражный игровой фильм. Еще семь сериалов заявлены только в цеховые номинации, которых в рамках премии 17 наименований. Жюри оценивает персональную работу во всех сериалах, за исключением анимационных.
Согласно регламенту, на X Премию АПКиТ были выдвинуты проекты, вышедшие в 2021 году в эфире федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, на онлайн-видеосервисах на территории РФ и в кинотеатральный прокат. Награда учреждена Ассоциацией продюсеров как профессиональный Приз, вручается с 2013-го на торжественной церемонии.
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