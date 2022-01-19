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В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов

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19 января 2022
Составлен список претендентов на Х Премию АПКиТ. В лонг-лист, опубликованный на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения, вошло 147 проектов, из которых после голосования будет сформирован короткий список номинантов.

В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов
фото: пресс-служба премии

В пяти номинациях конкурса представлены 19 мини-сериалов, 70 в категории от пяти до 24 серий, пять сериалов более 24 эпизодов, 17 комедийных и восемь анимационных, а также 21 полнометражный игровой фильм. Еще семь сериалов заявлены только в цеховые номинации, которых в рамках премии 17 наименований. Жюри оценивает персональную работу во всех сериалах, за исключением анимационных.

Среди потенциальных номинантов оказались сериалы «Вампиры средней полосы» Антона Маслова, «Хрустальный» Душана Глигорова и «Вертинский» Авдотьи Смирновой, признанные лучшими по итогам опроса Кино-Театр.Ру, в котором приняло участие 20 экспертов, сотрудничающих с ведущими отечественными отраслевыми, развлекательными и общественно-политическими СМИ. В категории полнометражного кино представлены «Батя» Дмитрия Ефимовича, «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, «Майор гром: Чумной доктор» Олега Трофима и другие работы.

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Согласно регламенту, на X Премию АПКиТ были выдвинуты проекты, вышедшие в 2021 году в эфире федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, на онлайн-видеосервисах на территории РФ и в кинотеатральный прокат. Награда учреждена Ассоциацией продюсеров как профессиональный Приз, вручается с 2013-го на торжественной церемонии.
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