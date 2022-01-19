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Погиб звезда французского кино Гаспар Ульель

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Новости кино >>
19 января 2022
Не стало популярного французского актера Гаспара Ульеля. Ему было 37 лет. Печальную новость сообщило агентство AFP.


По информации LCI, во вторник звезду госпитализировали в Гренобль с серьезной травмой головы, полученной в результате столкновения с другим лыжником во время катаний на лыжах на территории горнолыжного курорта Ла Розьер, расположенного на юго-востоке Франции в департаменте Савойя.

Ульель родился 25 ноября 1984 года в пригороде Парижа Булонь-Билланкуре. И мать, и отец работали стилистами. С раннего детства хотел стать кинорежиссером и после окончания лицея поступил на факультет кинематографии в университет Сен-Дени. Сниматься в фильмах начал еще со школьной скамьи, впервые попал на съемочную площадку в 12 лет.

Погиб звезда французского кино Гаспар Ульель
фото: в образе Ганнибала Лектера

В 1999-м дебютировал в короткометражной картине Марины де Ван «Прозвище». Затем появился в мистическом боевике Кристофа Гана «Братство волка» и комедии Мишеля Блана «Целуй кого хочешь». Во время посещения курсов Cours Florent познакомился с режиссером Андре Тешине и вскоре получил главную роль в его картине «Заблудившиеся». В 2004-м вышла детективная драма Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка», основанная на одноименном романе Себастьяна Жапризо. А через три года на экранах появился «Ганнибал: Восхождение», где актер воплотил образ людоеда и эстета Ганнибала Лектера. Кроме того, он сыграл в фильмах «Принцесса де Монпансье» Бертрана Тавернье, «Сен-Лоран. Стиль — это я» Бертрана Бонелло, «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана, «Ева» Бенуа Жако и готовящемся к выходу сериале «Лунный рыцарь».

Всего за свою короткую жизнь Гаспар Ульель успел исполнить 50 ролей и получить семь престижных наград, включая два «Сезара».
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обсуждение >>
№ 3
Яна Чекина   19.01.2022 - 21:57
Что же сейчас происходит... ужас какой-то! читать далее>>
№ 2
Людмила БЕЛ... (Москва)   19.01.2022 - 20:55
Просто поверить не могу! Так его люблю и вдруг такое. Светлая память любимому артисту. читать далее>>
№ 1
Pryanichniy_domik (Москва)   19.01.2022 - 20:53
Господи, как жалко, чудовищно. Отличный был актер. Горные лыжи((( едрит разъедрит... от чего только люди не умирают. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Мишель БланБертран БонеллоМарина де ВанКристоф ГанКсавье ДоланБенуа ЖакоЖан-Пьер ЖёнеБертран ТаверньеАндре ТешинеГаспар Ульель
фильмы
Братство волкаГаннибал: ВосхождениеДолгая помолвкаЕваЗаблудившиесяЛунный рыцарьПринцесса де МонпансьеСен-Лоран. Стиль - это яЭто всего лишь конец света

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Погиб звезда французского кино Гаспар Ульель фотографии
Погиб звезда французского кино Гаспар Ульель фотографии
Погиб звезда французского кино Гаспар Ульель фотографии
Погиб звезда французского кино Гаспар Ульель фотографии
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