Погиб звезда французского кино Гаспар Ульель

По информации LCI, во вторник звезду госпитализировали в Гренобль с серьезной травмой головы, полученной в результате столкновения с другим лыжником во время катаний на лыжах на территории горнолыжного курорта Ла Розьер, расположенного на юго-востоке Франции в департаменте Савойя.
Ульель родился 25 ноября 1984 года в пригороде Парижа Булонь-Билланкуре. И мать, и отец работали стилистами. С раннего детства хотел стать кинорежиссером и после окончания лицея поступил на факультет кинематографии в университет Сен-Дени. Сниматься в фильмах начал еще со школьной скамьи, впервые попал на съемочную площадку в 12 лет.
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