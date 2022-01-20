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Королевская битва футболистов: новый трейлер аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

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Новости кино >>
20 января 2022
Официальный сайт аниме-сериала об экстремальном футболе «Синяя тюрьма: Блю Лок» выложил промо-видео, посвященное главному герою Ёити Исаги.



Грядущий сериал расскажет об амбициозном и гротескном проекте японской футбольной ассоциации. После разгрома на чемпионате мира 2022 года ЯФА нанимает эксцентричного тренера Дзимпати Эго и выдает ему карт-бланш, но с ультимативным требованием: найти прирожденного нападающего, который приведет сборную страны к победе на новом мундиале. Для выполнения возложенной на него миссии Эго строит «Синюю тюрьму» – огромный спортивный комплекс закрытого типа, напоминающий пенитенциарное учреждение строгого режима. Внутри – 300 самых одаренных форвардов со всей Японии, готовых идти по головам товарищей: в национальную команду пробьется лишь один, остальным светит запрет на занятие профессиональным футболом. Здесь нет места товариществу и командной игре. Выживет лишь тот, кто готов на все, чтобы стать лучшим. Среди юных дарований оказывается и Ёити Исаги, когда-то не попавший в сборную Японии из-за неудачного паса. Тюрьма «Блю Лок» может стать для него вторым шансом. Или персональным адом.

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Аниме выходит в этом году, однако точную дату студия 8-BitО моем перерождении в слизь», «Токийские вороны») пока держит при себе. Зато известны участники проекта: в режиссерском кресле расположился Тэцуаки ВатанабэВолейбол!!»), сценарий готовит Таку КисимотоГород, в котором меня нет», «Не издевайся, Нагаторо»), а за анимацию и дизайн персонажей отвечает Масару СиндоКорзинка фруктов», «Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается»). Главных героев озвучат Юки Оно (олень Луис из «Выдающихся зверей»), Сома Саито (Кадзуоми Инуи из «Любит — не любит»), Кадзуки Ура и Тасуки Кайто.

Королевская битва футболистов: новый трейлер аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Оригинальная манга Минэюки Канэсиро и Юскэ Номуры продолжает выходить с 2018-го. В прошлом году «Синяя тюрьма: Блю Лок» получила награду «Лучший сёнэн» от «Коданся» – крупнейшего японского литературного издательства.
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№ 2
Нина Зинцер   20.01.2022 - 10:33
ОЙ, обычно в аниме очень много кричат и громкого удивляются, даже не представляю себе, какой уровень этого будет в аниме про спорт) читать далее>>
№ 1
Алена Клюхина (Москва)   20.01.2022 - 08:59
Хм, даже звучит как-то интересно. Хотя аниме про футбол - это сильное зрелище. Очень непривычно про такое читать, а особенно смотреть читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Волейбол!!Выдающиеся звериГород, в котором меня нетКак и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складываетсяЛюбит — не любитНе издевайся надо мной, НагатороО моём перерождении в слизьТокийские вороныФруктовая корзина

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Королевская битва футболистов: новый трейлер аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» фотографии
Королевская битва футболистов: новый трейлер аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» фотографии
Королевская битва футболистов: новый трейлер аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» фотографии
Королевская битва футболистов: новый трейлер аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» фотографии
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