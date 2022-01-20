Королевская битва футболистов: новый трейлер аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Официальный сайт аниме-сериала об экстремальном футболе «Синяя тюрьма: Блю Лок
» выложил промо-видео, посвященное главному герою Ёити Исаги.
Грядущий сериал расскажет об амбициозном и гротескном проекте японской футбольной ассоциации. После разгрома на чемпионате мира 2022 года ЯФА нанимает эксцентричного тренера Дзимпати Эго и выдает ему карт-бланш, но с ультимативным требованием: найти прирожденного нападающего, который приведет сборную страны к победе на новом мундиале. Для выполнения возложенной на него миссии Эго строит «Синюю тюрьму» – огромный спортивный комплекс закрытого типа, напоминающий пенитенциарное учреждение строгого режима. Внутри – 300 самых одаренных форвардов со всей Японии, готовых идти по головам товарищей: в национальную команду пробьется лишь один, остальным светит запрет на занятие профессиональным футболом. Здесь нет места товариществу и командной игре. Выживет лишь тот, кто готов на все, чтобы стать лучшим. Среди юных дарований оказывается и Ёити Исаги, когда-то не попавший в сборную Японии из-за неудачного паса. Тюрьма «Блю Лок» может стать для него вторым шансом. Или персональным адом.
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«Аой Асито» — еще один грядущий аниме-сериал о самом популярном виде спорта
Аниме выходит в этом году, однако точную дату студия 8-Bit
(«О моем перерождении в слизь
», «Токийские вороны
») пока держит при себе. Зато известны участники проекта: в режиссерском кресле расположился Тэцуаки Ватанабэ
(«Волейбол!!
»), сценарий готовит Таку Кисимото
(«Город, в котором меня нет
», «Не издевайся, Нагаторо
»), а за анимацию и дизайн персонажей отвечает Масару Синдо
(«Корзинка фруктов
», «Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается
»). Главных героев озвучат Юки Оно
(олень Луис из «Выдающихся зверей
»), Сома Саито
(Кадзуоми Инуи из «Любит — не любит
»), Кадзуки Ура
и Тасуки Кайто
.
Оригинальная манга Минэюки Канэсиро
и Юскэ Номуры
продолжает выходить с 2018-го. В прошлом году «Синяя тюрьма: Блю Лок» получила награду «Лучший сёнэн» от «Коданся» – крупнейшего японского литературного издательства.
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