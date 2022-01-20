Владимир Хотиненко отмечает юбилей

Сегодня, 20 января, исполнилось 70 лет выдающемуся российскому режиссеру, актеру, сценаристу, продюсеру и педагогу Владимиру Хотиненко.
фото: smotrim.ru
Владимир Иванович Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде на Алтае. Высшее образование получил в Свердловском архитектурном институте. В кинематограф пришел благодаря встрече с Никитой Михалковым, который на неформальном творческом вечере посоветовал молодому человеку, тогда военному, «попробовать приобщиться к кино». Так после окончания срока службы Хотиненко устроился на Свердловскую киностудию, где с 1979 по 1982 год работал художником-постановщиком на фильмах «Гонка с преследованием», «Дым Отечества», «Казачья застава» и «Вот такая музыка». В 1982 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской Михалкова и ассистировал ему на съемках фильмов «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» и «Родня».
С 1996 года руководит режиссерской мастерской и заведует кафедрой игрового кино во ВГИКе. С 1999-го совместно с Павлом Финном и Владимиром Фенченко ведет мастерскую игрового кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
В 2010 году получил звание Народного артиста России.
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