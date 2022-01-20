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Владимир Хотиненко отмечает юбилей

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Новости кино >>
20 января 2022
Сегодня, 20 января, исполнилось 70 лет выдающемуся российскому режиссеру, актеру, сценаристу, продюсеру и педагогу Владимиру Хотиненко.

Владимир Хотиненко отмечает юбилей
фото: smotrim.ru

Владимир Иванович Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде на Алтае. Высшее образование получил в Свердловском архитектурном институте. В кинематограф пришел благодаря встрече с Никитой Михалковым, который на неформальном творческом вечере посоветовал молодому человеку, тогда военному, «попробовать приобщиться к кино». Так после окончания срока службы Хотиненко устроился на Свердловскую киностудию, где с 1979 по 1982 год работал художником-постановщиком на фильмах «Гонка с преследованием», «Дым Отечества», «Казачья застава» и «Вот такая музыка». В 1982 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской Михалкова и ассистировал ему на съемках фильмов «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» и «Родня».

Полнометражным режиссерским дебютом Хотиненко стала лента «Один и без оружия», которую он снял в соавторстве с Павлом Фаттахутдиновым в 1984 году. Впоследствии на свой счет режиссер записал более 20 проектов. Самыми успешными среди них стали ленты «Мусульманин», выдвинутый от России на «Оскар» в 1995 году, «Страстной бульвар», получивший в 1999 году приз ФИПРЕССИ на ММКФ, и «72 метра», принесший режиссеру «Золотого орла» и выдвижение на Государственную премию в 2005-м. Большой зрительской популярностью пользовались сериалы «Гибель империи», «Достоевский», заглавную роль в котором исполнил Евгений Миронов, и «Бесы» с Максимом Матвеевым и Антоном Шагиным.

Владимир Хотиненко отмечает юбилей
фото: На съемках фильма «Поп» | «Рускино»

С 1996 года руководит режиссерской мастерской и заведует кафедрой игрового кино во ВГИКе. С 1999-го совместно с Павлом Финном и Владимиром Фенченко ведет мастерскую игрового кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

В 2010 году получил звание Народного артиста России.
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фильмы
72 метраБесыВот такая музыкаГибель ИмперииГонка с преследованиемДостоевскийДым ОтечестваКазачья заставаМусульманинНесколько дней из жизни И.И. ОбломоваОдин и без оружияПять вечеровРодняСтрастной бульвар

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Владимир Хотиненко отмечает юбилей
Владимир Хотиненко отмечает юбилей
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