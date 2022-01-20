Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Капитан Волконогов» получил девять номинаций на премию кинокритиков «Белый слон»

20 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
20 января 2022
Объявлен список претендентов на Национальную премию киноведов и кинокритиков «Белый Слон» по итогам 2021 года. Абсолютным лидером по количеству номинаций стала лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», заявленная сразу в девяти категориях, среди которых лучший фильм, режиссура, сценарий, работа оператора и художника, звуковое оформление, а также актерские номинации. Церемония вручения наград пройдет 6 февраля в гибридном формате, сообщает координационный совет премии.

«Белый слон»-2022
фото: Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», 2021

За звание лучшего фильма года с «Капитаном Волконоговым» соперничают ленты «Медея», «Нуучча» и «Разжимая кулаки», за режиссуру помимо его создателей и Киры Коваленко могут отменить Алексей Федорченко за работу над фильмом «Последняя "Милая Болгария"». В сценарной категории также заявлены авторы «Последней "Милой Болгарии"» Алексей Федорченко и Лидия Канашова, Кира Коваленко и Антон Яруш за «Разжимая кулаки» и Мария Изюмова за драму «Мама, я дома».

Лучшим оператором могут назвать Александра Ильховского («Медея»), Владислава Опельянца («Петровы в гриппе»), Марта Таниэля («Капитан Волконогов бежал») или Олега МутуПаркет»), а автором лучшей музыки к фильму — Алексея Ретинского («Медея»), Андрея Карасева («Последняя "Милая Болгария"») или Земфиру РамазановуСеверный ветер»).

«Белый слон»-2022
фото: Кадр из фильма «Паркет», 2021

В актерскую номинацию среди мужчин попали Мераб Нинидзе, сыгравший в «Деле» Алексея Германа-младшего, Филипп Янковский, воплотивший образ Ивана Денисовича в одноименном фильме Глеба Панфилова и дважды Юра Борисов – за роли в фильмах «Капитан Волконогов бежал» и «Купе номер 6». Среди женщин могут отметить Ксению Раппопорт («Мама, я дома»), Милану Агузарову («Разжимая кулаки») и Тинатин Далакишвили («Медея»).

На звание лучшего полнометражного дебюта претендуют фильмы «Дунай»,
«Обходные пути», «Общага» и «Подельники». В документальную секцию попали ленты «F@ck This Job!», «Горбачев. Рай», «Легенда о Зигфриде», «Мальчик» и «Расторгуев». Лучший анимационный проект выберут также из четырех проектов – «10 000 безобразных пятен», «Жизнь-паскуда», «За забором» и «У всех мужчин должны быть туфли», а вот номинантов-сериалов уже шесть: «Вампиры средней полосы», «Вне себя», «Пингвины моей мамы», «Топи», «Хрустальный» и «Чиновница».

«Капитан Волконогов» получил девять номинаций на премию кинокритиков «Белый слон»
фото: Кадр из сериала «Хрустальный»,2021

Список претендентов на звание лучшего короткометражного фильма объявят дополнительно 24 января.

Премия «Белый Слон» является независимой профессиональный наградой кинокритиков и присуждается за достижения в области российской кинематографии. Призы получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные в течение периода с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Милана АгузароваЮра БорисовАлексей Герман (младший)Тинатин ДалакишвилиЗемфираАлександр ИльховскийЛидия КанашоваАндрей Карасёв (IV)Кира КоваленкоНаталья МеркуловаОлег МутуМераб НинидзеВладислав ОпельянцГлеб ПанфиловКсения РаппопортМарт ТаниельАлексей ФедорченкоАлексей ЧуповФилипп ЯнковскийАнтон Яруш
фильмы
10000 безобразных пятенВампиры средней полосыВне себяГорбачев. РайДелоДунайЖизнь-паскудаЗа заборомИван ДенисовичКапитан Волконогов бежалКупе номер шестьМальчикМама, я домаМедеяНа … такую работу!НууччаОбходные путиОбщагаПаркетПетровы в гриппеПингвины моей мамыПодельникиПоследняя "Милая Болгария"Разжимая кулакиРасторгуевСеверный ветерТопиХрустальныйЧиновница

анонс

Скорбим

Толеубек Аралбай
20 января ушёл из жизни актёр Толеубек Аралбай.
Гаспар Ульель
19 января ушёл из жизни французский актер Гаспар Ульель.
Евгений Арье
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Евгений Арье.
Екатерина Сибирякова
18 января ушла из жизни актриса Екатерина Сибирякова.
Игорь Чирва
18 января ушёл из жизни актёр Игорь Чирва.
Анатолий Басин
17 января ушёл из жизни актёр Анатолий Басин.
Иван Рудаков
16 января ушёл из жизни актёр Иван Рудаков.

День рождения >>

Валиахд Валиев
Василиса Воронина
Борис Гитин
Ингеборга Дапкунайте
Егор Лесников
Наталия Лесниковская
Леонид Ниценко
Валентин Томусяк
Дарья Юргенс
Яна Брейхова
Паула Вессели
ДеФорест Келли
Патриция Нил
Эван Питерс
Омар Си
Скит Ульрих
все родившиеся 20 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен