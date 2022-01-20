«Капитан Волконогов» получил девять номинаций на премию кинокритиков «Белый слон»

Объявлен список претендентов на Национальную премию киноведов и кинокритиков «Белый Слон» по итогам 2021 года. Абсолютным лидером по количеству номинаций стала лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», заявленная сразу в девяти категориях, среди которых лучший фильм, режиссура, сценарий, работа оператора и художника, звуковое оформление, а также актерские номинации. Церемония вручения наград пройдет 6 февраля в гибридном формате, сообщает координационный совет премии.
фото: Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», 2021
Список претендентов на звание лучшего короткометражного фильма объявят дополнительно 24 января.
Премия «Белый Слон» является независимой профессиональный наградой кинокритиков и присуждается за достижения в области российской кинематографии. Призы получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные в течение периода с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.
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