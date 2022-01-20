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Виктор Бельмондо топит машину в бассейне в эксклюзивном отрывке из фильма «9 причин, чтобы жить»

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20 января 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедийной драмы «9 причин, чтобы жить» режиссёра Кристофа БарратьеПариж! Париж!»). В нём главный герой едет домой после бурной вечеринки.


Тома проводит ночи в клубах, а дни в постели, пока его отец, доктор Рейнар, устав от его выходок, не решает вмешаться. Он заставляет сына заботиться об одном из своих маленьких пациентов. Маркусу двенадцать лет, и он живет один со своей матерью. С самого рождения он страдает от серьезной болезни. Все его дни проходят в перемещениях между приемным центром, где он ходит в школу, и больницей. Эта встреча нарушит повседневную жизнь обоих и изменит их жизнь.

Виктор Бельмондо топит машину в бассейне в эксклюзивном отрывке из фильма «9 причин, чтобы жить»

Ведущие роли в фильме исполнили Виктор Бельмондо, Йоанн Элунду, Жерар Ланвен, Мари-Сона Конде, Орнелла Флёри, Лили Опети, Дафна де Кятребарб, Жан-Луи Барселона, Франсуа Бюрелю, Жоанн Морио и другие.

В российский прокат картина «9 причин, чтобы жить» вышла 20 января.
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персоны
Кристоф БарратьеЖан-Луи БарселонаВиктор БельмондоФрансуа БюрелюМари-Сона КондеЖерар ЛанвенЖоанн МориоОрнелла ФлёриЙоанн Элунду
фильмы
9 причин, чтобы жить

фотографии >>
Виктор Бельмондо топит машину в бассейне в эксклюзивном отрывке из фильма «9 причин, чтобы жить» фотографии
Виктор Бельмондо топит машину в бассейне в эксклюзивном отрывке из фильма «9 причин, чтобы жить» фотографии
Виктор Бельмондо топит машину в бассейне в эксклюзивном отрывке из фильма «9 причин, чтобы жить» фотографии
Виктор Бельмондо топит машину в бассейне в эксклюзивном отрывке из фильма «9 причин, чтобы жить» фотографии
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