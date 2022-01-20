Виктор Бельмондо топит машину в бассейне в эксклюзивном отрывке из фильма «9 причин, чтобы жить»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент комедийной драмы «9 причин, чтобы жить
» режиссёра Кристофа Барратье
(«Париж! Париж!
»). В нём главный герой едет домой после бурной вечеринки.
Тома проводит ночи в клубах, а дни в постели, пока его отец, доктор Рейнар, устав от его выходок, не решает вмешаться. Он заставляет сына заботиться об одном из своих маленьких пациентов. Маркусу двенадцать лет, и он живет один со своей матерью. С самого рождения он страдает от серьезной болезни. Все его дни проходят в перемещениях между приемным центром, где он ходит в школу, и больницей. Эта встреча нарушит повседневную жизнь обоих и изменит их жизнь.
Ведущие роли в фильме исполнили Виктор Бельмондо
, Йоанн Элунду
, Жерар Ланвен
, Мари-Сона Конде
, Орнелла Флёри
, Лили Опети, Дафна де Кятребарб
, Жан-Луи Барселона
, Франсуа Бюрелю
, Жоанн Морио
и другие.
В российский прокат картина «9 причин, чтобы жить
» вышла 20 января.
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