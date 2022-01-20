«Воланд» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь выйдет в прокат 1 января 2023 года

Масштабная постановка Михаила Локшина «Воланд» по роману Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в ролях Мастера и Маргариты выйдет в прокат 1 января 2023 года. Дистрибьютором фильма станет российское представительство Universal Pictures, сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство ленты.
«Воланд» станет не единственным проектом «Марс Медиа», который выпустит в прокат Universal Pictures. Компании заключили стратегическое соглашение. В рамках него на экраны также выйдет фантастический фильм-катастрофа «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз и другие проекты «Марс Медиа».
«Компания “Марс Медиа” является одним из лидеров по производству качественного российского контента. Курс команды Рубена Дишдишяна на создание амбициозных проектов, безусловно, близок нам. Мы рады началу этого партнерства и приложим максимум усилий, чтобы оно стало успешным и взаимовыгодным», – комментирует сделку генеральный директор UPI Россия Вадим Иванов. «Я очень рад начать сотрудничество с UPI, компанией - лидером кинодистрибьюции 2021 года. Это настоящие профессионалы своего дела. Вместе мы сможем реализовать самые смелые задачи и донести до максимально широкого зрителя наши проекты, в работу над которыми вложили всю нашу любовь к кино», – добавляет генеральный продюсер и основатель компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.
Кинокомпания «Марс Медиа» была основана в 2011 году и является одним из крупнейших игроков на российском рынке производства, продюсирования и дистрибуции полнометражных картин и сериалов. На ее счету такие проекты, как фильмы «Т-34», «Пальма» и «Аритмия» и сериалы «Шторм» и «Чики». Недавно также стало известно о соглашении, которое производитель заключил со сценаристом «Триггера», «Спутника» и спортивной дилогии «Лед» Андреем Золотаревым.
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