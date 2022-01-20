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Дебютный сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет 7 февраля

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Новости кино >>
20 января 2022
Премьера дебютного мини-сериала Надежды Михалковой «Номинация», главные роли в котором исполнили сама режиссер и ее сестра Анна Михалкова, состоится 7 февраля в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает его пресс-служба.

Первый сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет 7 февраля
фото: Медиасервис Okko

Создатели называют четырех-серийный фильм проектом о семейных ценностях и современном российском кино. В центре сюжета окажется семья покойного советского драматурга и режиссера Алексея Истомина: дочери Вера, Татьяна и их мать Агафья Александровна.

Вера (Надежда Михалкова), уверенная в том, что в скором времени снимется в голливудском блокбастере, дает дерзкое интервью, в котором обличает российскую киноиндустрию, но съемки за границей срываются, а в России она оказывается не у дел. Татьяна (Анна Михалкова) мечтает о роли в авторском проекте, но утопает в бесконечных сериалах, а вдова Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, не очень успешно руководит фондом имени мужа.

И вот, чтобы поправить семейные дела, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: поручает Вере снять заказной фильм для фонда с Татьяной в главной роли. Поначалу все это кажется Вере настоящей халтурой, но в один момент она полностью меняет сценарий и с головой уходит в работу. Чувствуя, что проект приобретает совсем иной размах, Агафья отвоевывает себе важную роль. Так на площадке оказываются все трое, и неизвестно, спасут эти съемки семью или окончательно ее уничтожат.

Первый сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет 7 февраля
фото: Медиасервис Okko

«Мне кажется, что я в первый и последний раз провела подобный опыт над собой и своими нервами. Когда ты режиссер и параллельно снимаешься – это одно. Но в случае с “Номинацией” мне нужно было саму себя монтировать, утверждать материал и заканчивать работу над проектом. А для этого ты, видимо, должен быть доволен тем, что получилось, то есть собой. А мне всегда хочется еще лучше, поскольку я очень самокритичный человек. А с историей я очень сильно сжилась», – рассказывает режиссер и исполнительница главной роли.

Кроме сестер Михалковых и Людмилы Максаковой в фильме снялись Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь и другие актеры. Оператором выступил Павел Капинос, снимавший две последние части «Последнего богатыря», «Хардкор» и сериал «Беспринципные».
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Первый сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет 7 февраля
Первый сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет 7 февраля
Первый сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет 7 февраля
Первый сериал Надежды Михалковой «Номинация» выйдет 7 февраля
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