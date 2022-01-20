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Юра Борисов бежит от следствия в трейлере фильма «Капитан Волконогов бежал»

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Новости кино >>
20 января 2022
В сети появился трейлер драматического триллера «Капитан Волконогов бежал» режиссёров Наташи Меркуловой и Алексея ЧуповаЧеловек, который удивил всех»).


Капитан Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется – его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги. Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в Ад на вечные муки. Но у него есть возможность изменить свою участь и попасть в Рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение. Но он даже представить себе не может, какие испытания ждут его на этом пути.

Юра Борисов бежит от следствия в трейлере фильма «Капитан Волконогов бежал»

Главные роли в картине сыграли Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Дмитрий Поднозов, Виктория Толстоганова, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган, Виталия Корниенко, Наталья Иохвидова, Николай Шрайбер, Александр Шеин, Наталья Волкова, Михаил Хуранов, Аскар Нигаметзянов, Кирилл Васильев и Зоя Кайдановская.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы 78-го Венецианского кинофестиваля. Фильм также получил призы 32-го «Кинотавра», кинофестивалей в Чикаго, Эль-Гуне (Египет), Филадельфии, Хихоне (Испания), Лез-Арк (Франция) и Лондоне.

В российский прокат «Капитан Волконогов бежал» выйдет 7 апреля.
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Юра Борисов бежит от следствия в трейлере фильма «Капитан Волконогов бежал» фотографии
Юра Борисов бежит от следствия в трейлере фильма «Капитан Волконогов бежал» фотографии
Юра Борисов бежит от следствия в трейлере фильма «Капитан Волконогов бежал» фотографии
Юра Борисов бежит от следствия в трейлере фильма «Капитан Волконогов бежал» фотографии
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