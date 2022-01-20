Юра Борисов бежит от следствия в трейлере фильма «Капитан Волконогов бежал»

В сети появился трейлер драматического триллера «Капитан Волконогов бежал
» режиссёров Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
(«Человек, который удивил всех
»).
Капитан Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется – его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги. Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в Ад на вечные муки. Но у него есть возможность изменить свою участь и попасть в Рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение. Но он даже представить себе не может, какие испытания ждут его на этом пути.
Главные роли в картине сыграли Юра Борисов
, Тимофей Трибунцев
, Александр Яценко
, Никита Кукушкин
, Владимир Епифанцев
, Анастасия Уколова
, Наталья Кудряшова
, Дмитрий Поднозов
, Виктория Толстоганова
, Юрий Кузнецов
, Игорь Савочкин
, Максим Стоянов
, Полина Виторган
, Виталия Корниенко
, Наталья Иохвидова
, Николай Шрайбер
, Александр Шеин
, Наталья Волкова
, Михаил Хуранов
, Аскар Нигаметзянов
, Кирилл Васильев
и Зоя Кайдановская
.
Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы 78-го Венецианского кинофестиваля. Фильм также получил призы 32-го «Кинотавра», кинофестивалей в Чикаго, Эль-Гуне (Египет), Филадельфии, Хихоне (Испания), Лез-Арк (Франция) и Лондоне.
В российский прокат «Капитан Волконогов бежал
» выйдет 7 апреля.
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