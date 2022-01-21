Роберт Паттинсон может сыграть главную роль в новом проекте Пон Джун-хо

Пон Джун Хо, автор «Паразитов», получивших Золотую пальмовую ветвь и сразу четыре статуэтки «Оскар», снимет полнометражный фильм для Warner Bros. Об исполнении главной роли в экранизации еще не опубликованного научно-фантастического романа Эдварда Эштона «Микки7» переговоры ведутся с Робертом Паттинсоном, сообщает Deadline.
фото: nyperformingartsacademy
В книге действие разворачивается в фантастическом мире Нифльхейм — еще не заселенном людьми, покрытом льдами и безумно опасном. Колонизировать его отправляется специальная экспедиция, в штате которой состоит необычный сотрудник — Микки. Его тело способно регенерироваться, и всякий раз, когда ему случается погибнуть, он восстанавливается, сохраняя при этом лишь незначительную часть воспоминаний. Однако после шестой смерти паззл в его голове начнет складываться.
Роман будет опубликован в первом квартале 2022 года. Адаптацией сценария предстоит заниматься самому режиссеру.
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