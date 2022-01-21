Анастасия Цымбалару побывает «Между светом и тенью»

В центре сюжета окажется архитектор Надя, которая успешно трудится в компании жениха Виктора и ждет ребенка и скорой свадьбы. Но в офисе появляется новая помощница, и жизнь Нади летит под откос – амбициозная Алла занимает ее место не только на работе, но и в сердце Виктора. Но и на этом несчастья девушки не заканчиваются: вскоре Виктор загадочно погибает, а все улики свидетельствуют против нее. Надя решается на собственное расследование.
«Жизнь Нади напоминает сказку: у нее есть любимая работа и любящий мужчина рядом, но неожиданная беременность расставляет все на свои места, и сказка оказывается иллюзией», – рассказывает исполнительница главной роли Анастасия Цымбалару. «Это классическая история о том, как небольшая ложь может разрушить крепкую, на первый взгляд, семью. История о молодых амбициозных людях, которые ставят свою профессию выше семейных ценностей. А еще это история о том, что бы ни происходило в жизни человека, у него всегда есть надежда на счастье», – добавляет Дмитрий Пчела.
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