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Акции Netflix рухнули на 20% после отчета об итогах года

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21 января 2022
Американский стриминговый сервис Netflix отчитался о финансовых итогах 2021 года. После этого акции компании рухнули на 20%.

Акции Netflix рухнули на 20% после отчета об итогах года
фото: Netflix

Падение произошло на фоне снижения темпов роста количества подписчиков, число которых за последний квартал ушедшего года выросло у стриминга на 8,3 млн. Это меньше, чем результат аналогичного периода годом ранее, который составил 8,5 млн. В связи с этим в первом квартале 2022 года компания ждет не 4 млн новых пользователей, как это было в 2020-м, а всего лишь 2,5 млн, что объясняется высокой конкуренцией. При этом данные все же подтверждают, что годовалая выручка компании выросла на 19%, составив 30 млрд долларов при общем количестве зрителей в 222 млн человек.

Помимо финансовой информации, директор по контенту стриминга Тед Сарандос рассказал о предстоящих премьерах. Во-первых, подтвердил второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара», отметив при этом, что проект имеет потенциал и за пределами платформы, а именно в сфере мероприятий, игр и реальных товаров. Во-вторых, сообщил, что помимо второго сезона «Бриджертонов», премьера которого состоится в марте, в скором времени на платформе выйдет четвертый сезон фантастического сезона «Очень странные дела».

Также стало известно, что в 2023 году на Netflix выйдет сиквел «Побега из курятника», сюжет которого развернется вскоре после событий мультфильма 2000 года.
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