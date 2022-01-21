Акции Netflix рухнули на 20% после отчета об итогах года

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Сценарий байопика написал сам музыкант

Джоди Фостер снимется в байопике американской пловчихи Дайаны Ньяд

21 января

Анастасия Цымбалару побывает «Между светом и тенью»

В скором времени мини-сериал покажут на телеканале «Dомашний»