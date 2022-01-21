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Джоди Фостер снимется в байопике американской пловчихи Дайаны Ньяд

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Новости кино >>
21 января 2022
Двукратная обладательница премии «Оскар» Джоди Фостер присоединилась к касту биографической драмы об американской марафонской пловчихе Дайане Ньяд. Роль спортсменки исполнит Аннетт Бенинг, пишет Hollywood Reporter.

Джоди Фостер снимется в байопике американской пловчихи Дайаны Ньяд
фото: FilmMagic

Фильм станет игровым дебютом документалистов Элизабет Чай Васархели и Джимми Чин, чья неигровая лента «Фри-соло» о скалолазе Алексе Хоннольде, впервые поднявшемся на абсолютно вертикальную 900-метровую гору «Эль-Капитан» в Америке, получила в 2019 году «Оскар».

В основу ленты ляжет автобиографическая книга Ньяд, которая в 2013 году в возрасте 64 лет вплавь преодолела почти 180 километров от Кубы до Флориды без помощи защитной клетки от акул. Фостер предстоит сыграть подругу и тренера спортсменки Бонни Столл.

Фильм выйдет на Netflix.
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