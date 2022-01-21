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Дэниел Рэдклифф воплотит образ Странного Эла Янковича

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21 января 2022
Британский актер Дэниел Рэдклифф сыграет роль американского музыканта и пятикратного обладателя «Грэмми» Странного Эла Янковича. Фильм так и будет называться — «Странный: история Эла Янковича», пишет Deadline.

Дэниел Рэдклифф перевоплотится в Странного Эла Янковича
фото: Getty Images

Музыкант прославился пародиями на клипы звезд, а его диск Mandatory fun 2014 года стал первым комедийным альбомом, попавшим на первую строчку Billboard Top 200. Картина расскажет историю взлета его карьеры с самого детства, не утаив при этом и многочисленные любовные истории. Сценарий написал сам Янкович совместно с Эриком Аппелем, снявшим в 2010 году одноименную короткометражку.

Съемки начнутся в феврале.
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