Дэниел Рэдклифф воплотит образ Странного Эла Янковича

Британский актер Дэниел Рэдклифф сыграет роль американского музыканта и пятикратного обладателя «Грэмми» Странного Эла Янковича. Фильм так и будет называться — «Странный: история Эла Янковича», пишет Deadline.
фото: Getty Images
Музыкант прославился пародиями на клипы звезд, а его диск Mandatory fun 2014 года стал первым комедийным альбомом, попавшим на первую строчку Billboard Top 200. Картина расскажет историю взлета его карьеры с самого детства, не утаив при этом и многочисленные любовные истории. Сценарий написал сам Янкович совместно с Эриком Аппелем, снявшим в 2010 году одноименную короткометражку.
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