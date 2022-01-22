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Ушел из жизни латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис

22 января
2022 год

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22 января 2022
В возрасте 76 лет скончался латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис, запомнившийся российским зрителям по сериалам «Ранетки», «Узник замка Иф» и «Мушкетеры 20 лет спустя». Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Ушел из жизни латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис
фото: РИА Новости

«Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — говорится в сообщении.

Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге в актерской семье. Окончил театральный факультет Латвийской консерватории, после чего был принят в труппу Латвийского академического театра драмы. Затем служил в Валмиерском драматическом театре, Рижском ТЮЗе и Русском драматический театр в Риге.

В кино дебютировал в 1965 году в картине Аиды Манасаровой «Двадцать лет спустя». Особенно активно снимался в 1980-е годы. Работал с такими режиссерами, как Игорь Вознесенский, Альмантас Грикявичюс, Юрий Ляшенко, Эдмонд Кеосаян, Вадим Лысенко, Наталья Бондарчук, Михаил Туманишвили, Александр Муратов и многими другими. Всего на сцену актера более ста ролей в полнометражных и многосерийных проектах.
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обсуждение >>
№ 3
Жозефина Потапова (Липецк)   22.01.2022 - 15:33
Хороший актер. Талантливый человек. Люблю его фильмы. читать далее>>
№ 2
lana74   22.01.2022 - 12:30
... полностью соглашусь с Вами! Действительно, что-то, всё больше и больше, в последнее время, уходит много талантливых и просто хороших людей. Очень печально, что Арнис Лицитис присоединился к этой... читать далее>>
№ 1
Алена Клюхина (Москва)   22.01.2022 - 11:08
А от чего умер-то? От коронавируса? Очень печальная новость, конечно(( Каждый день умирают талантливые люди( Когда же это закончится.. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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