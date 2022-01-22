Ушел из жизни латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис

В возрасте 76 лет скончался латвийский актер театра и кино
Арнис Лицитис
, запомнившийся российским зрителям по сериалам «
Ранетки
», «
Узник замка Иф
» и «
Мушкетеры 20 лет спустя
». Об этом на своей странице в
Facebook
сообщил его друг спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.
фото: РИА Новости «Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино»
, — говорится в сообщении.
Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге в актерской семье. Окончил театральный факультет Латвийской консерватории, после чего был принят в труппу
Латвийского академического театра драмы
. Затем служил в Валмиерском драматическом театре,
Рижском ТЮЗе
и
Русском драматический театр
в Риге.
В кино дебютировал в 1965 году в картине
Аиды Манасаровой
«
Двадцать лет спустя
». Особенно активно снимался в 1980-е годы. Работал с такими режиссерами, как
Игорь Вознесенский
,
Альмантас Грикявичюс
,
Юрий Ляшенко
,
Эдмонд Кеосаян
,
Вадим Лысенко
,
Наталья Бондарчук
,
Михаил Туманишвили
,
Александр Муратов
и многими другими. Всего на сцену актера более ста ролей в полнометражных и многосерийных проектах.
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