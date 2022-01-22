Сбежавшие Джинджер и Рокки вернутся в курятник в 2023 году

Стриминговый сервис Netflix и анимационная студия Aardman анонсировали совместную премьеру продолжения «Побега из курятника». Сиквел выйдет в 2023 году, действие в нем развернется вскоре после событий оригинального мультфильма.
фото: Netflix
В основу новой картины ляжет трогательная семейная история. После побега с фермы миссис Твиди у американского петушка Рокки и его рыжей подруги Джинджер, рождается потомство, они выводят маленькую курочку по имени Молли и ведут уединенную островную жизнь вдали от опасного мира людей. Но на материке их куриный род сталкивается с новой угрозой, и Джинджер с командой решает рискнуть завоеванной свободой, чтобы спасти собратьев.
Свои голоса молодой семье подарят Тандиве Ньютон, Закари Ливай и Белла Рэмси, которая озвучит маленькую, но очень упрямую Молли. За сценарий отвечают Кэри Киркпатрик, Джон О’Фэррелл и Рэйчел Тьюннард. Постановкой занимается Сэм Фелл, получивший оскаровскую номинацию за мультфильм «Паранорман, или Как приручить зомби».
Оригинальный мультфильм вышел на экраны в 2000 году и стал самым кассовым кукольным проектом в истории, собрав более 225 млн долларов при бюджете в 45.
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