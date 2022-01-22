Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сбежавшие Джинджер и Рокки вернутся в курятник в 2023 году

22 января
2022 год

Новости кино >>
22 января 2022
Стриминговый сервис Netflix и анимационная студия Aardman анонсировали совместную премьеру продолжения «Побега из курятника». Сиквел выйдет в 2023 году, действие в нем развернется вскоре после событий оригинального мультфильма.

Сбежавшие Джинджер и Рокки вернутся в курятник в 2023 году
фото: Netflix

В основу новой картины ляжет трогательная семейная история. После побега с фермы миссис Твиди у американского петушка Рокки и его рыжей подруги Джинджер, рождается потомство, они выводят маленькую курочку по имени Молли и ведут уединенную островную жизнь вдали от опасного мира людей. Но на материке их куриный род сталкивается с новой угрозой, и Джинджер с командой решает рискнуть завоеванной свободой, чтобы спасти собратьев.

Свои голоса молодой семье подарят Тандиве Ньютон, Закари Ливай и Белла Рэмси, которая озвучит маленькую, но очень упрямую Молли. За сценарий отвечают Кэри Киркпатрик, Джон О’Фэррелл и Рэйчел Тьюннард. Постановкой занимается Сэм Фелл, получивший оскаровскую номинацию за мультфильм «Паранорман, или Как приручить зомби».

Оригинальный мультфильм вышел на экраны в 2000 году и стал самым кассовым кукольным проектом в истории, собрав более 225 млн долларов при бюджете в 45.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Закари ЛивайБелла Рэмси
фильмы
Паранорман или Как приручить зомбиПобег из курятника

анонс

Скорбим

Арнис Лицитис
21 января ушёл из жизни актёр Арнис Лицитис.
Мит Лоуф
20 января ушёл из жизни актёр Мит Лоуф.
Толеубек Аралбай
20 января ушёл из жизни актёр Толеубек Аралбай.
Евгений Арье
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Евгений Арье.
Ольга Ушакова
18 января ушла из жизни оперная певица Ольга Ушакова.

День рождения >>

Александр Гетманский
Александр Дубина
Николай Иванов
Юрий Леонидов
Лариса Малеванная
Сергей Мезенцев
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Гэбриэл Махт
Пётр Польк
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Камелот: Возвращение короля
комедия, приключения, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен